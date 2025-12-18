به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی قراردادی ۵ ساله امضا کرده که به یوتیوب حق پخش جهانی انحصاری مراسم اسکار را می‌دهد. این تغییر در نحوه نمایش مراسم از سال ۲۰۲۹ با مراسم صد و یکم اسکار آغاز می‌شود و تا سال ۲۰۳۳ ادامه خواهد داشت. این در حالی است که شبکه ABC که پخش کننده بزرگترین شب صنعت سینما در طول چندین دهه بوده، تا سال ۲۰۲۸ حق پخش این مراسم را در اختیار دارد.

مراسم اسکار، شامل پوشش فرش قرمز، پشت صحنه و مراسم گاورنر است که به صورت زنده و رایگان در یوتیوب برای بینندگان در سراسر جهان و همچنین برای مشترکین یوتیوب تی‌وی در آمریکا در دسترس قرار می‌گیرد. گفته شده با پخش مراسم در یوتیوب، تبلیغات هم به شیوه همیشگی در طول مراسم اسکار ادامه خواهد داشت.

بیل کرامر مدیرعامل آکادمی و لینت هاول تیلور رئیس آکادمی، در بیانیه‌ای مشترک از آکادمی به عنوان یک سازمان بین‌المللی یاد کردند که حالا با همکاری با یوتیوب، این امکان فراهم می‌شود تا با بیشترین مخاطبان جهانی خود همراه شود. در بیانیه این ۲ چهره آکادمی آمده است: با دسترسی گسترده از طریق یوتیوب، فرصت‌های نوآورانه‌ای برای تعامل با اسکار و سایر برنامه‌های آکادمی ایجاد می‌شود و ما قادر خواهیم بود ضمن گرامیداشت سینما، نسل‌های جدیدی از فیلمسازان را الهام بخشیم.

در طول امسال آکادمی به دنبال یک توافق‌نامه جدید برای صدور مجوز پخش بود و با چندین خریدار از جمله یونیورسال و نتفلیکس وارد مذاکره شد. افراد مطلع بر این باورند که یوتیوب با چکی به ارزش بیش از ۹ رقم این امکان را به دست آورده و از پیشنهادهای بالای ۸ رقمی دیزنی ABC و یونیورسال پیشی گرفته است. طبق آخرین قرارداد، دیزنی سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای اسکار پرداخت می‌کرد، اما با توجه به کاهش تماشاگران به دنبال پرداخت هزینه کمتر بود.

از آنجا که یوتیوب زیرساخت تولیدی مانند استریمرهایی چون نتفلیکس و آمازون برای تولید رویدادهای زنده را ندارد، این قرارداد موجب شگفتی شده است، هرچند یوتیوب ۳ سال فرصت خواهد داشت تا تیمی را برای تولید این برنامه تشکیل دهد و از سوی دیگر احتمال می‌رود که قصد آکادمی این باشد که تولید کامل اسکار را به عهده بگیرد.

آکادمی و دیزنی/ABC گاهی درباره مدت زمان برنامه، جوایز اهدا شده و اینکه چه کسی باید مجری باشد، اختلاف نظر داشته‌اند و از این پس در پخشی بدون محدودیت زمانی، اسکار می‌تواند هر مدت زمان که لازم دارد، در اختیار داشته باشد.

اما هنوز چندین پرسش بی‌پاسخ هم باقی است از جمله اینکه قراردادهای توزیع بین‌المللی آکادمی چه می شود و آیا یوتیوب، درآمد جهانی آکادمی را تامین می‌کند؟ همچنین روشن نیست که شمار بینندگان در یوتیوب چگونه اندازه‌گیری خواهد شد.