کسبه و اصناف قشم تابلوهای ناایمن را فوراً جمع‌آوری کنند

قشم- مسئول ستاد بحران قشم با اشاره به پیش‌بینی طوفان شدید در ساعات آینده از همه کسبه و اصناف جزیره خواست تا سریعا نسبت به جمع‌آوری یا ایمن‌سازی تابلوهای سردر مغازه‌ها، اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی شهروندان، مشتریان و کارکنان اظهار داشت: این اقدامات ساده اما حیاتی، می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار، صدمات جانی و خسارت‌های مالی سنگین جلوگیری کند و سلامت عمومی را تضمین نماید.

وی همچنین به لزوم رعایت سایر نکات ایمنی توسط همه شهروندان اشاره و هشدار داد: از توقف خودرو و تجمع در مجاورت تابلوها، تیرهای برق و سازه‌های ناایمن خودداری شود.

فرهادی در پایان تأکید کرد: همه شهروندان و کسبه باید با هوشیاری کامل، همکاری و مسئولیت‌پذیری خود را در حفظ ایمنی جزیره نشان دهند؛ بی‌توجهی به هشدارها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

