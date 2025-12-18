به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی شهروندان، مشتریان و کارکنان اظهار داشت: این اقدامات ساده اما حیاتی، میتواند از وقوع حوادث ناگوار، صدمات جانی و خسارتهای مالی سنگین جلوگیری کند و سلامت عمومی را تضمین نماید.
وی همچنین به لزوم رعایت سایر نکات ایمنی توسط همه شهروندان اشاره و هشدار داد: از توقف خودرو و تجمع در مجاورت تابلوها، تیرهای برق و سازههای ناایمن خودداری شود.
فرهادی در پایان تأکید کرد: همه شهروندان و کسبه باید با هوشیاری کامل، همکاری و مسئولیتپذیری خود را در حفظ ایمنی جزیره نشان دهند؛ بیتوجهی به هشدارها میتواند تبعات جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
نظر شما