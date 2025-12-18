  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

۱۰ خانواده از اهالی روستای طولای قشم اسکان اضطراری داده شدند

قشم- مسئول ستاد بحران قشم گفت: به علت بارندگی‌های دیروز و آبگرفتگی روستای طولای قشم، ۱۰ خانواده از اهالی این روستا اسکان موقت داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهادی اظهار کرد: ۵۰ خانواده دیگر در روستای طولای قشم در مسیر سیل قرار دارند که به رغم هشدارها و توصیه‌ها همچنان در منازل خود ساکن هستند.

وی گفت: همه ظرفیت‌های امدادی سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده باش کامل قرار دارند و در صورت نیاز، اسکان اضطراری در ۱۳ سوله ورزشی پیش‌بینی‌شده، صورت می‌گیرد.

فرمانده ستاد بحران قشم افزود: از دیشب تاکنون آبِ بند خاکی روستای طولای قشم تخلیه، و خیابان‌ها خاک برداری شد.

فرهادی از مردم و مسافران خواست از رفت وآمدهای غیرضروری، حضور در مسیرهای سیلابی، سواحل و فعالیت‌های دریایی به ویژه شناورهای سبک خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

