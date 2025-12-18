ارتفاع ۴۰ سانتی متری برف در کجور؛ راه ۴۲ روستای بالادست بسته است

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از بارش برف در ارتفاعات استان و مسدود شدن راه دسترسی ۴۲ روستا در شهرستانهای رامسر و تنکابن خبر داد و اعلام کرد که عملیات بازگشایی مسیرها در حال انجام است.
وی گفت: در پی هشدار نارنجی هواشناسی، بارش برف در ارتفاعات شهرستانهای استان ادامه دارد و میزان بارش برف در ارتفاعات کجور ۴۰ سانتیمتر، در چالوس، منطقه سیاهبیشه ۳۰ سانتیمتر، در نور، ارتفاعات بلده ۳۵ سانتیمتر، در رامسر، ارتفاعات اشکورات ۳۰ سانتیمتر، در سوادکوه، ارتفاعات آلاشت ۲۰ سانتیمتر و در ساری، ارتفاعات بخش چهاردانگه ۲۵ سانتیمتر است.
وی افزود: راههای اصلی استان شامل محورهای هراز، گدوگ، کندوان و کیاسر باز و تردد در آنها روان است، اما راه دسترسی ۴۲ روستا در مناطق بالادست غرب استان به ویژه در شهرستانهای رامسر و تنکابن مسدود است و بیشتر این روستاها خالی از سکنه است.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به مسدود بودن راههای روستاهای امامزاده حسن، گردنه سر و قلعک در شهرستان سوادکوه گفت: عملیات امدادی و راهداری برای بازگشایی آنها در حال انجام است و پیشبینی میشود تا عصر امروز مسیرها بازگشایی شوند.
وی همچنین به ریزش سنگ در محور پل زنگوله به بلده اشاره کرد و افزود: مسیر به سرعت توسط عوامل امدادی و راهداری پاکسازی و باز شد.
محمدی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات لازم برای ایمنی شهروندان و بازگشایی سریع مسیرهای مسدود ادامه دارد.
