راه ۷ روستای کوهستانی مازندران مسدود است؛ بازگشایی راه ۶۴ روستا

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشایی راه ۷۱ روستا در کمتر از ۸ ساعت پس از بارش سنگین برف خبر داد و گفت: به دنبال صدور هشدار نارنجی هواشناسی، خوشبختانه شاهد نخستین بارش قابل توجه برف در سطح استان طی سال جاری بودیم؛ به‌طوری‌که ارتفاع برف در برخی مناطق به حدود ۴۰ سانتی‌متر رسید.

وی اظهار کرد: این بارش‌ها در روز گذشته موجب مسدود شدن راه دسترسی ۷۱ روستا در مناطق مرتفع استان شد. با این حال، با تلاش مستمر همکاران اداره‌کل مدیریت بحران استان و در پی تأکیدات استاندار مبنی بر پیشگیری و آمادگی، از طریق برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران استان، اعلام هشدار پیش از وقوع بحران و آماده‌باش صددرصدی تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی، عملیات بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

محمدی تصریح کرد: در نتیجه این هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مستمر با دبیران شهرستان‌ها، دریافت گزارش‌های دقیق و سریع از دبیران بحران محلی و اعزام به‌موقع واحدهای عملیاتی و امدادی راهداری به مناطق حادثه‌دیده، تمامی راه‌های دسترسی روستاهای دارای سکنه در کمتر از ۸ ساعت بازگشایی شد و از محبوس شدن هم‌استانی‌های عزیز در مناطق ییلاقی و بالادست جلوگیری به عمل آمد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران یادآور شد: در حال حاضر، راه دسترسی ۷ روستا همچنان مسدود است که نیروهای امدادی و راهداری در حال انجام عملیات بازگشایی، برف‌روبی و نمک‌پاشی مسیرهای دسترسی می‌باشند و این عملیات تا بازگشایی کامل ادامه خواهد داشت.