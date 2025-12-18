به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات؛ بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با تشریح طرح ملی امداد و نجات زمستانه ۱۴۰۴، گفت: در این طرح، در مجموع یک‌هزار و ۴۲۹ پایگاه و مرکز امدادی در سراسر کشور فعال شده‌اند که شامل پایگاه‌های ثابت، پست‌های موقت زمستانه، مراکز امداد هوایی، توانا، تیم‌های واکنش سریع، آنست و مراکز پشتیبانی کنترل و هماهنگی عملیات است.

وی افزود: از این تعداد، ۶۴۷ پایگاه ثابت و ۹۸ پست موقت زمستانه در محورهای مواصلاتی و مناطق حادثه‌خیز کشور مستقر شده‌اند و همچنین ۳۲ مرکز استان، ۳۶ پایگاه آنست، ۲۲ مرکز امداد هوایی ،۳۱ مراکز توانا، ۳۶ تیم واکنش سریع و ۵۳۵ مرکز پشتیبانی، کنترل و هماهنگی عملیات، پوشش امدادی این طرح را تکمیل می‌کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توان عملیاتی نیروهای امدادی گفت: در طول اجرای این طرح، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تیم عملیاتی فعال هستند و بیش از ۲۲ هزار نجاتگر داوطلب تخصصی به همراه ۳ هزار و ۴۰۰ نیروی تخصصی کادر، آماده ارائه خدمات امداد و نجات به هموطنان در شرایط جوی زمستانه هستند.

محمودی در ادامه به تجهیزات و لجستیک امدادی اشاره کرد و افزود: ناوگان لجستیک امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این طرح شامل ۶ هزار و ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و تجهیزات امدادی است که از این تعداد می‌توان به یک‌هزار و ۲۵۰ دستگاه آمبولانس، یک‌هزار و ۲۷۰ خودروی امدادی، ۱۵ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۴۷۳ خودروی نجات، ۵۰ خودروی ویژه عملیاتی آرگو، ۳۰ خودروی فرماندهی ارتباطات، ۱۲۲ موتورسیکلت آمبولانسی، ۵۵۴ موتورسیکلت امدادی و ۲ هزار و ۷۱۷ خودروی پشتیبان عملیات اشاره کرد. همچنین ۱۷ فروند بالگرد نیز برای پوشش حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های امدادی خاطر نشان کرد: در طرح زمستانه ۱۴۰۴، تعداد پایگاه‌های امداد و نجات نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و ناوگان خودرویی جمعیت هلال احمر نیز با افزوده شدن حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو شامل ۳۰۰ دستگاه آمبولانس و ۶۰۰ دستگاه خودروی امدادی، نسبت به طرح زمستانه سال ۱۴۰۳ تقویت شده است.