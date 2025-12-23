پیام جلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ملی امداد و نجات زمستانه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح از ۲۹ آذرماه آغاز شده و تا ۲۵ اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش بارندگیها اظهار کرد: طرح امداد و نجات زمستانه با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات مطلوب به هماستانیها اجرا میشود.
استقرار پایگاههای زمستانی در محورهای حادثهخیز
وی با بیان اینکه پوشش امدادی استان در این طرح تقویت شده است، افزود: در قالب اجرای طرح زمستانه، ۳۵ پایگاه امداد و نجات شامل پایگاههای ثابت، سیار و پشتیبانی در نقاط مختلف استان و محورهای پرخطر فعال شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن به حوادث احتمالی رسیدگی شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان تأکید کرد: استقرار این پایگاهها نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و افزایش ایمنی مسافران و شهروندان دارد.
آمادهباش ناوگان و نیروهای عملیاتی
جلالی با اشاره به تجهیزات و امکانات پیشبینیشده در این طرح گفت: ناوگان امدادی استان آماده خدمت رسانی در ایام زمستان هستند و بدون وقفه خدمات لازم را در جادهها ارائه خواهند داد.
وی به تعداد ناوگان استان در هلال احمر برای طرح زمستانه پرداخت و یادآور شد: این ناوگان شامل ۱۰ دستگاه خودروی نجات، ۳۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه آرگو و ۲۰ دستگاه خودروی کمکدار است.
وی همچنین نیروی انسانی را از ارکان اصلی موفقیت این طرح دانست و افزود: در اجرای طرح امداد و نجات زمستانه، ۱۸۰ نفرروز نیروی عملیاتی آموزشدیده لازم را دیدهاند.
جلالی اضافه کرد: این افراد با آموزشهایی که گذراندهاند از آمادگی لازم برای مقابله با بحرانهای احتمالی برخوردارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، توجه به هشدارهای هواشناسی و همکاری مردم با نیروهای امدادی میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و عبور ایمن از فصل زمستان در سطح استان داشته باشد.
