۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

دیدار سفیر ایران در آنکارا با رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه

در ملاقات رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، توسعه مناسبات اقتصادی و ارتقای همکاری‌های استانی بین دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان ترکمان اوغلو، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه و نماینده وان در مجلس ملی ترکیه با محمدحسن حبیب الله زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که بنیامین بوزگیک نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه نیز حضور داشت، راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه بویژه همکاری‌های استانی از جمله استان‌های مرزی وان و آذربایجان غربی و نیز استان غازی آنتپ ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این ملاقات همچنین موضوعاتی از قبیل توسعه گذرگاه‌های مرزی و جاده‌ها، حمل و نقل، آغاز به کار سرکنسولگری جدید ایران در وان، پروژه اتصال و تبادل برق بین ایران و ترکیه، منطقه آزاد تجاری مشترک و برگزاری نشست اقتصادی استانداران مرزی ایران و ترکیه مورد تبال نظر قرار گرفت و بر تسریع این طرح‌های همکاری تاکید شد.

