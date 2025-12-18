ترکیه به دنبال جذب بیماران ایرانی

عباس بصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت انجام روشهای کم تهاجمی در بیماریهای مجاری ادراری اشاره کرد و گفت: استفاده از روشهای کم تهاجمی، با عارضه و هزینه کمتری برای بیمار همراه است.
وی با اذعان به وابستگی جراحیهای مجاری ادراری به تجهیزات روز دنیا، افزود: متأسفانه باید بگویم که در سالهای اخیر، دچار رکود برای دسترسی به تجهیزات روز دنیا شدهایم و این موضوع نشأت گرفته از تحریمها، مشکلات اقتصادی و هزینههای سنگین این تجهیزات دارد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: رشته اورولوژی در ایران تا ۱۰ سال پیش در سطح جهانی حرکت میکرد، زیرا ما توانمندی و نیروی انسانی متخصص را داریم اما در دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، دچار مشکل و محدودیت شدهایم.
بصیری با اشاره به وجود تجهیزات پیشرفته در کشور ترکیه، گفت: بیمارانی که توان مالی دارند، برای درمان به این کشور و کشورهای اطراف میروند.
در همین حال، علی طبیبی رئیس انجمن اندویورولوژی و لاپاروسکوپی ایران گفت: استفاده از رباتهای جراحی اورولوژی موضوع روز جهان است و بررسیها نشان میدهد که جایگاه جراحی رباتیک موضوع مهمی محسوب میشود و جراح راحتتر عملهای جراحی اورولوژی را انجام میدهد.
وی با عنوان این مطلب که هزینههای جاری نگهداری دستگاههای ربات جراحی موضوع مهمی است، افزود: هزینههای دستگاههای ربات جراحی بالا است.
طبیبی تاکید کرد: برخی از بیماران برای جراحی رباتیک به کشورهای همسایه میروند و همین موضوع سبب خروج ارز خواهد شد. در متن بیماران با روش جراحی رباتیک به شرط داشتن ربات جراحی یک چهارم کشورهای همسایه انجام میشود.
وی تصریح کرد: کشور ترکیه حدود ۲۵ دستگاه جراحی رباتیک تهیه کرده و این کار سبب رونق گردشگری سلامت در منطقه خواهد شد. ایران با وارد کردن این دستگاهها میتواند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه گردشگری سلامت انجام دهد.
