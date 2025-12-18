  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

ترکیه به دنبال جذب بیماران ایرانی

یک جراح کلیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از مراجعه بیماران ایرانی به ترکیه برای استفاده از خدمات جراحی رباتیک در این کشور خبر داد.

عباس بصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت انجام روش‌های کم تهاجمی در بیماری‌های مجاری ادراری اشاره کرد و گفت: استفاده از روش‌های کم تهاجمی، با عارضه و هزینه کمتری برای بیمار همراه است.

وی با اذعان به وابستگی جراحی‌های مجاری ادراری به تجهیزات روز دنیا، افزود: متأسفانه باید بگویم که در سال‌های اخیر، دچار رکود برای دسترسی به تجهیزات روز دنیا شده‌ایم و این موضوع نشأت گرفته از تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و هزینه‌های سنگین این تجهیزات دارد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: رشته اورولوژی در ایران تا ۱۰ سال پیش در سطح جهانی حرکت می‌کرد، زیرا ما توانمندی و نیروی انسانی متخصص را داریم اما در دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، دچار مشکل و محدودیت شده‌ایم.

بصیری با اشاره به وجود تجهیزات پیشرفته در کشور ترکیه، گفت: بیمارانی که توان مالی دارند، برای درمان به این کشور و کشورهای اطراف می‌روند.

در همین حال، علی طبیبی رئیس انجمن اندویورولوژی و لاپاروسکوپی ایران گفت: استفاده از ربات‌های جراحی اورولوژی موضوع روز جهان است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که جایگاه جراحی رباتیک موضوع مهمی محسوب می‌شود و جراح راحت‌تر عمل‌های جراحی اورولوژی را انجام می‌دهد.

وی با عنوان این مطلب که هزینه‌های جاری نگهداری دستگاه‌های ربات جراحی موضوع مهمی است، افزود: هزینه‌های دستگاه‌های ربات جراحی بالا است.

طبیبی تاکید کرد: برخی از بیماران برای جراحی رباتیک به کشورهای همسایه می‌روند و همین موضوع سبب خروج ارز خواهد شد. در متن بیماران با روش جراحی رباتیک به شرط داشتن ربات جراحی یک چهارم کشورهای همسایه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: کشور ترکیه حدود ۲۵ دستگاه جراحی رباتیک تهیه کرده و این کار سبب رونق گردشگری سلامت در منطقه خواهد شد. ایران با وارد کردن این دستگاه‌ها می‌تواند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه گردشگری سلامت انجام دهد.

