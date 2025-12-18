به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی عصر پنجشنبه در نشست با مشاور نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با محوریت توسعه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی جویندگان کار با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به تشریح برنامهها و اقدامات این مرکز در حوزه مهارتآموزی پرداخت و گفت: نیازسنجی بازار کار، تجهیز و بهروزرسانی کارگاههای آموزشی و گسترش دورههای تخصصی متناسب با ظرفیتهای شهرستان از اولویتهای اصلی این مرکز است.
رئیس مرکز فنی و حرفهای شهرستان دیّر با تأکید بر نقش تعیینکننده آموزشهای مهارتی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، اظهار داشت: حمایتهای قانونی و ساختاری میتواند نقش مهمی در تسریع روند توانمندسازی جوانان و هدایت آنان به سمت اشتغال پایدار ایفا کند.
در ادامه این نشست، محسن رسولی مشاور نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش فنی و حرفهای شهرستان دیر، بر ضرورت ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش و اشتغال تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای رفع موانع پیشرو، تقویت زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، همکاریهای لازم را انجام دهد.
وی توجه به نیازهای واقعی بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را از اولویتهای مهم حوزه قانونگذاری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه آموزشهای هدفمند میتواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و افزایش مهارت نیروی کار ایفا کند.
در پایان این نشست، بر تداوم تعاملات، برنامهریزی مشترک و پیگیری طرحها و پیشنهادهای مرتبط با توسعه مهارتآموزی و اشتغال جوانان در شهرستان دیر تأکید شد.
نظر شما