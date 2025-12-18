  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

درویشی: توسعه دوره‌های تخصصی اولویت اصلی فنی و حرفه‌ای دیّر است

درویشی: توسعه دوره‌های تخصصی اولویت اصلی فنی و حرفه‌ای دیّر است

بوشهر- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دیر گفت: توسعه دوره‌های تخصصی و مهارت‌محور، اولویت اصلی این مرکز برای توانمندسازی جوانان و کاهش بیکاری در شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی عصر پنجشنبه در نشست با مشاور نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با محوریت توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی جویندگان کار با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این مرکز در حوزه مهارت‌آموزی پرداخت و گفت: نیازسنجی بازار کار، تجهیز و به‌روزرسانی کارگاه‌های آموزشی و گسترش دوره‌های تخصصی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان از اولویت‌های اصلی این مرکز است.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان دیّر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده آموزش‌های مهارتی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، اظهار داشت: حمایت‌های قانونی و ساختاری می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند توانمندسازی جوانان و هدایت آنان به سمت اشتغال پایدار ایفا کند.

در ادامه این نشست، محسن رسولی مشاور نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دیر، بر ضرورت ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش و اشتغال تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در راستای رفع موانع پیش‌رو، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، همکاری‌های لازم را انجام دهد.

وی توجه به نیازهای واقعی بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را از اولویت‌های مهم حوزه قانون‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و افزایش مهارت نیروی کار ایفا کند.

در پایان این نشست، بر تداوم تعاملات، برنامه‌ریزی مشترک و پیگیری طرح‌ها و پیشنهادهای مرتبط با توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان در شهرستان دیر تأکید شد.

کد خبر 6694209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها