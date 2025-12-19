به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اوپن‌ای‌آی در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اپلیکیشن‌ها با اضافه کردن قابلیت‌های جدید، امکان انجام اقدامات متنوعی را برای کاربران فراهم می‌کنند؛ اقداماتی مانند سفارش غذا، تبدیل یک طرح کلی به اسلاید یا جستجوی آپارتمان. اوپن‌ای‌آی همچنین در سند راهنمای خود اشاره کرده است که برنامه‌های اتصال‌دهنده مانند Google Drive اکنون به‌سادگی «اپ» نامیده می‌شوند.

بخش جدید اپلیکیشن‌ها در پلتفرم‌های iOS، اندروید و وب، به سه دسته ویژگی‌ها، سبک زندگی و بهره‌وری تقسیم شده و به کاربران امکان می‌دهد به اپلیکیشن‌ها و سایت‌های محبوبی مانند Booking.com، اسپاتیفای و دراپ‌باکس متصل شوند.

برای استفاده از یک اپلیکیشن، کافی است کاربر روی آن کلیک کند، گزینه Connect را انتخاب و سپس دسترسی اپلیکیشن به چت جی‌پی‌تی را تأیید نماید. پس از اتصال، کاربر می‌تواند گفتگویی مرتبط با آن اپلیکیشن آغاز کند و با استفاده از علامت @ به اپ‌ها دسترسی یابد.

یکی از افزونه‌های جدید همراه با فروشگاه، اپلیکیشن اپل موزیک است که مشابه اسپاتیفای، به کاربران امکان می‌دهد موسیقی پیدا کنند، لیست پخش بسازند و کتابخانه خود را از طریق رابط چت مدیریت کنند. افزونه دیگر، دوردش (DoorDash) است که امکان برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی، دریافت دستورالعمل‌ها و تبدیل مواد غذایی اصلی به یک سبد خرید قابل اجرا را فراهم می‌کند.

اوپن‌ای‌آی علاوه بر ارائه فهرست اپلیکیشن‌ها، به توسعه‌دهندگان نیز اجازه می‌دهد اپ‌های خود را برای بررسی و انتشار در چت جی‌پی‌تی ارسال کنند.