لحن پاسخگویی چت جی پی تی دوستانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اکنون این شرکت اعلام کرده که به کاربران اجازه می‌دهد بیش از پیش شخصیت هوش مصنوعی مذکور را دوستانه تر و مشتاق تر شخصی سازی کنند. این خبر برای کاربرانی که معتقد بودند چت جی پی تی گستاخ است، خبر خوبی به نظر می‌رسد.

اوپن ای آی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس فاش کرد کاربران می‌توانند ویژگی‌های هوش مصنوعی را با گزینه‌های جدید دوستانه، مشتاقانه، هدر و فهرست و ایموجی ها در بخش تنظیمات شخصی سازی مشخص کنند.

اکنون کاربران این چت بات می‌توانند لحن چت جی پی تی هنگام پاسخگویی را بین گزینه‌های بیشتر دوستانه، کمتر دوستاننه، یا پیش فرض تنظیم کنند. این ویزگی ها حدود یک ماه پس از آن ارائه شدند که اوپن ای آی گزینه‌های حرفه ای، صادقانه و عجیب را در تنظیمات «استایل پایه و لحن» در بخش شخصی سازی ارائه کرد.

جدیدترین قابلیت‌های شخصی سازی احتمالاً از شکست این شرکت در اوایل سال جاری سرچشمه می‌گیرد که چت جی پی تی ۵ را جایگزین چت جی پی تی ۴o کرد. اعتراض کاربران درباره جدیدترین به روزرسانی که حالت خوش صحبتی و دوستانه کمتری داشت، باعث شد اوپن ای آی گزینه انتخاب بین مدل‌ها را ارائه و تعهد دهد که چت جی پی تی ۵ را دوستانه کند.