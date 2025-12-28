به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این اقدام در پایان سال میلادی انجام می‌شود که اوپن ای آی با اتهامات متعددی درباره تأثیر چت جی پی تی بر سلامت روان کاربران از جمله چند شکایت مربوط به مرگ کاربران روبرو شد.

سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اذعان کرد تأثیر بالقوه مدل‌ها بر سلامت روان چیزی بود که همراه سایر چالش‌های واقعی که در کنار قابلیت‌های مدل‌ها به وجود آمده‌اند، پیش‌نمایشی از آن را در سال ۲۰۲۵ دیدیم.

طبق توصیف شغلی مدیر آمادگی که ۵۵۵ هزار دلار به علاوه مقدار سهام درآمد خواهد داشت، رهبری استراتژی فنی و اجرای چارچوب آمادگی اوپن ای آی را بر عهده خواهد داشت، چارچوبی که رویکرد این شرکت را برای ردیابی و آماده‌سازی برای قابلیت‌های پیشرو که خطرات جدید و آسیب‌های شدید ایجاد می‌کنند، توضیح می‌دهد. به گفته آلتمن، این شغل یک سمت استرس‌زا است.

تیم‌های ایمنی اوپن ای آی طی سال‌های گذشته تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته اند.

الکساندر مدری، مدیر آمادگی پیشین شرکت در جولای ۲۰۲۴ میلاد دوباره برای سمت تعیین شد و آلتمن در آن زمان اعلام کرد یواکین کوینونرو کاندلا و لیلیان ونگ، از مدیران ارشد، این سمت را برعهده خواهند گرفت.

ونگ چند ماه بعد شرکت را ترک کرد و در کوینونرو کاندلا در جولای ۲۰۲۵ میلادی ا علام کرد از تیم آمادگی کناره‌گیری می‌کند تا رهبری استخدام شرکت را بر عهده بگیرد.