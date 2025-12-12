عرضه مدل های جدید چت جی پی تی برای رقابت با گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این شرکت در وبلاگ رسمی خود نوشت: استدلال ریاضی قوی، پایهای برای قابلیت اعتماد در کارهای علمی و فنی است و این تواناییها ارتباط نزدیکی با پیشرفت به سمت هوش عمومی دارند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی، تیم خود را به رقابت جدی با گوگل ترغیب کرده است. گوگل اخیراً مدل جدید جمینای را معرفی کرده و سرمایهگذاریهای عظیمی را با اتکا به درآمد تبلیغات آنلاین خود انجام میدهد، در حالی که اوپن ای آی تاکنون دهها میلیارد دلار صرف زیرساختهای رایانشی کرده و هنوز به سودآوری نرسیده است.
آلتمن در مصاحبهای با سی ان بی سی در این باره گفت: ما مطمئنیم که میتوانیم به افزایش درآمد برای تأمین سرمایهگذاری در قدرت رایانشی ادامه دهیم. البته بدون این سرمایهگذاریهای زیرساختی، نمیتوانیم رشد درآمد را پیش ببریم، اما دلایل خوشبینی ما بسیار بیشتر از بدبینی است.
فیجی سیمو، مدیر بخش اپلیکیشنهای اوپن ای آی، در نشست خبری اعلام کرد که حالت جدیدی با نام ChatGPT Adult Mode اوایل سال آینده عرضه خواهد شد و هدف آن بهبود تشخیص سن کاربران پیش از فعالسازی است. این خبر در ادامه برنامههای آلتمن برای کاهش محدودیتها و ارائه امکانات بیشتر به کاربران بزرگسال مطرح شد.
با این حال، اوپن ای آی با مجموعهای از شکایتهای حقوقی از سوی خانوادهها روبهروست که این شرکت را متهم میکنند نوجوانان در تعامل با چتباتهای آن دچار مشکلات خطرناک شدهاند.
سیمو همچنین تأیید کرد که در داخل شرکت «هشدار قرمز» درباره سرعت پیشرفت گوگل صادر شده، اما ادعاها مبنی بر شتابزدگی در عرضه مدلهای جدید چت جی پی تی را رد کرد.
