سرهنگ مرادی: مانور مقابله با قاچاق چوب در غرب مازندران برگزار شد

سرهنگ محسن مرادی صادق در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ و گسترده، یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به همراه نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط، مانور سراسری مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی را در مناطق غرب استان اجرا کردند تا امنیت عرصه‌های جنگلی تقویت و برخورد با متخلفان تشدید شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران، با اعلام برگزاری این مانور، هدف از آن را افزایش ضریب امنیت جنگل‌ها، ایجاد بازدارندگی در برابر قاچاقچیان و برخورد قانونی با متخلفان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: «این مانور به‌صورت همزمان در محورهای مواصلاتی و نقاط حساس جنگلی غرب مازندران با مشارکت یگان حفاظت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط اجرا شد و استمرار گشت‌های شبانه‌روزی و پایش دقیق عرصه‌ها از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.

سرهنگ مرادی صادق همچنین بر نقش مردم و همیاران طبیعت در حفاظت از جنگل‌ها تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است و یگان حفاظت با تمام توان برای صیانت از این سرمایه‌های ملی در میدان حضور دارد.

وی گفت: این اقدام با حمایت ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای مقابله با تخلفات و قاچاق چوب در استان مازندران انجام شده است.