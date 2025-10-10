سرهنگ مرادی: قاچاق چوب در غرب مازندران نصف شد؛ انتقاد از ضعف برخورد

سرهنگ صادق مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۵۷ درصدی قاچاق چوب و قطع درختان در این منطقه خبر داد و تأکید کرد: استفاده از جوامع محلی در حفاظت از جنگلها به طور قابل توجهی در اولویت قرار گرفته است. همچنین، وی از دستگیری ۲۱۰ نفر در رابطه با قاچاق چوب و معرفی آنها به مراجع قضائی خبر داد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران اظهار داشت: با توجه به مشکلات متعدد در حوزه منابع طبیعی شامل کمبود نیرو، تجهیزات و اعتبارات، اما به رغم این محدودیتها، تلاشهای گستردهای برای حفظ جنگلها و مقابله با تخلفات صورت گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۷۰۰۰ نفر همیار طبیعت در غرب استان مازندران مشغول فعالیت هستند که این افراد در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و جنگلها، به ویژه در مواقع بحرانی، نقش بسیار مهمی ایفا میکنند.
اهمیت استفاده از جوامع محلی
سرهنگ مرادی در ادامه گفت: در بسیاری از نقاط غرب استان، این همیاران محلی که بیشتر از ساکنان حاشیه جنگلها هستند، به عنوان بهترین حافظان جنگل شناخته میشوند. این افراد در مواقع وقوع آتشسوزی یا تهدیدات دیگر، به سرعت وارد عمل شده و در اطفای حریق و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی کمک میکنند.
وی همچنین به همکاریهای موفق با آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در زمینه کار فرهنگی، همیاران طبیعت که بسیاری از آنها دانشآموزان هستند، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی ایفا میکنند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران همچنین از کاهش ۵۷ درصدی قاچاق چوب و قطع درختان در این منطقه طی سال جاری خبر داد و افزود: ما با برنامهریزیهای دقیق و استفاده از تجهیزات جدید موفق شدهایم میزان قاچاق چوب را کاهش دهیم. در سال جاری ۲۱۰ نفر در این رابطه دستگیر شدند و تعدادی از این افراد به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی اضافه کرد: در میان دستگیرشدگان، تعدادی از شبکههای سازمانیافته قاچاق چوب نیز وجود داشتند و قطع درختان معمولاً یک فرآیند سازمانیافته است که به صورت گروهی انجام میشود؛ یکی درخت را قطع میکند، دیگری آن را حمل میکند و فرد دیگری صاحب درختان قطعشده است.
انتقاد از تخفیف مجازاتها و برخوردهای ضعیف
سرهنگ مرادی همچنین به مسئله برخورد با تخلفات و کاهش مجازاتها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد تخفیف در مجازاتها و برخوردهای قانونی هستیم که این موضوع باعث میشود برخی از افراد از مجازاتهای کماثر فرار کنند. این مسئله، هم به نفع تخلفات است و هم باعث گسترش تخریب منابع طبیعی میشود.
وی همچنین از مسئولان درخواست کرد تا سامانههای مربوط به استعلام منابع طبیعی را بهبود بخشند و افزود: یکی از مشکلات جدی در این زمینه، عدم همکاری برخی نهادها با اداره منابع طبیعی است. به عنوان مثال، سامانه اصناف ایرانیان در اداره منابع طبیعی باید فعالتر شود تا بتوانیم به سرعت از تخلفات جلوگیری کنیم.
سرهنگ مرادی در پایان تأکید کرد: برای ادامه این روند، نیاز به همکاری بیشتر بین نهادهای دولتی، نیروهای مردمی و رسانهها است و باید همکاریها بیشتر شود و همه افراد در حفظ جنگلها و منابع طبیعی سهیم باشند، زیرا این منابع برای نسلهای آینده حیاتی هستند.
