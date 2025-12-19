تداوم عملیات شبانه روزی و آماده باش ۳۰ اکیپ آب و فاضلاب در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اظهارکرد: این اکیپ‌ها با هدف تسریع در شناسایی و رفع خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها مأموریت یافته‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع اتفاقات و مشکلات احتمالی اقدام کنند.

وی افزود: این اقدامات به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ثانویه و تداوم ارائه خدمات پایدار به شهروندان در حال انجام است و تمامی نیروهای عملیاتی در آماده باش کامل قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین از شهروندان بندرعباس خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، فرونشست یا مشکل در شبکه جمع آوری فاضلاب و منهول ها، مراتب را از طریق سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت با شماره گیری تلفن ۱۲۲ اطلاع دهند تا اکیپ‌های رفع اتفاق در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام و نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.