تداوم عملیات شبانه روزی و آماده باش ۳۰ اکیپ آب و فاضلاب در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اظهارکرد: این اکیپها با هدف تسریع در شناسایی و رفع خسارات احتمالی ناشی از بارشها مأموریت یافتهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع اتفاقات و مشکلات احتمالی اقدام کنند.
وی افزود: این اقدامات به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ثانویه و تداوم ارائه خدمات پایدار به شهروندان در حال انجام است و تمامی نیروهای عملیاتی در آماده باش کامل قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین از شهروندان بندرعباس خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، فرونشست یا مشکل در شبکه جمع آوری فاضلاب و منهول ها، مراتب را از طریق سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت با شماره گیری تلفن ۱۲۲ اطلاع دهند تا اکیپهای رفع اتفاق در سریعترین زمان ممکن به محل اعزام و نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
نظر شما