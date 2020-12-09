خسارت ۸۰ میلیارد ریال سیل به تأسیسات آب و فاضلاب استان بوشهر

عبدالحمید حمزه پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأسیسات آب و فاضلاب شهرستانهای بوشهر، دشتستان، گناوه، دیلم و دشتی در بارندگی اخیر آسیبدیده است.
وی تصریح کرد: آسیبدیدگیها مربوط به آب بردگی لولههای خطوط انتقال آب، تأسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ و چاههای آب، شبکههای توزیع آب، حوضچههای شیرآلات و شبکههای فاضلاب و تأسیسات برقی ایستگاههای پمپاژ فاضلاب است.
حمزه پور از اعلام خسارت وارده به استانداری بوشهر خبر داد و گفت: اکیپهای اتفاقات و واکنش سریع از بدو شروع سیل و بعد از فروکش نمودن بارندگی و سیل اقدام به تعمیرات کردهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون تقریباً همه آسیبها جهت آبرسانی رفع و یا به صورت موقت رفع و در اسرع وقت به صورت کامل بازسازی و راهاندازی خواهند شد و البته تأمین اعتبار لازم تأثیر بسزایی در تسریع آن خواهد داشت.
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