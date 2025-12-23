به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور، با اشاره به فروکش کردن بارشها و سیلابهای اخیر در بندرعباس گفت: با فروکش کردن سیلاب در معابر، ۳۰ اکیپ عملیاتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنان به صورت ۲۴ ساعته و میدانی در حال پایش شبکههای آبرسانی و فاضلاب در سطح شهر بندرعباس هستند.
این اکیپها با هدف تسریع در شناسایی و رفع خسارات احتمالی ناشی از بارشها مأموریت یافتهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع اتفاقات و مشکلات احتمالی اقدام کنند.
وی افزود: این اقدامات به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ثانویه و تداوم ارائه خدمات پایدار به شهروندان در حال انجام است و تمامی نیروهای عملیاتی در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین از شهروندان بندرعباس خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، فرونشست یا مشکل در شبکه جمعآوری فاضلاب و منهول ها، مراتب را از طریق سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت با شماره گیری تلفن ۱۲۲ اطلاع دهند تا اکیپهای رفع اتفاق در سریعترین زمان ممکن به محل اعزام و نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
