ساختار شرکت ملی پالایش و پخش بازطراحی می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز فرآیند بازطراحی ساختار سازمانی این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش کارآمدی، چابکی سازمان و ارتقای نظام تصمیم‌گیری از اهداف اصلی این بازطراحی است، اظهار کرد: در ساختار جدید، خطوط گزارش‌دهی مستقیم به مدیرعامل کاهش می‌یابد و با تفویض اختیار هدفمند، نقش و جایگاه سطوح مدیریتی میانی تقویت می‌شود.

وی با تأکید بر انطباق کامل این اصلاحات با قوانین و اسناد بالادستی افزود: الزامات بهره‌وری، حکمرانی شرکتی و پاسخگویی نهادی به‌عنوان محورهای اصلی در طراحی ساختار جدید لحاظ شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: این ساختار با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین حکمرانی و با رویکرد فرآیند محور طراحی می‌شود تا مأموریت‌های شرکت با اثربخشی بالاتر و همسو با اهداف کلان کشور دنبال شود.

زهره آقاجانی

