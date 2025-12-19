  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

واکنش بقایی به تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا

واکنش بقایی به تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تحریم قضات دادگاه لاهه، نوشت: آمریکا به دنبال مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران جنگی تحت تعقیب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به ادامه حمایت آمریکا از بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در قبال جنایات فجیع ارتکابی در فلسطین اشغالی و منطقه نوشت: در حالی که جنایتکاران جنگی و نسل‌کش آزادانه به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه می‌دهند، وزارت خارجه آمریکا کارزار ارعاب و تحریم کسانی که به دنبال پاسخگو کردن این جنایتکاران هستند را تشدید می‌کند. این کار یعنی مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب: نوعی تباهی اخلاقی آشکار.

گفتنی است، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا از اعمال تحریم علیه دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی از گرجستان و مغولستان به دلیل آنچه «پیگرد غیرقانونی اتباع اسرائیلی» خوانده شد، خبر داد.

کد خبر 6694976
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها