به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف از اصرار امارات بر بهرهبرداری سو از حضور هر هیئت دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بیاساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم و تاکید کرد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشهای جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.
سخنگوی وزارت خارجه ادعای بیاساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی را رد کرد.
