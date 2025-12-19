به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه امروز جمعه در نشست خبری پیش از بازی فولاد خوزستان با چادرملو اظهار کرد: کار سختی پیش‌رو داریم اما نشدنی نیست. اگر تیم تمرکز و انگیزه داشته باشد، می‌تواند نتیجه مطلوب بگیرد. آنچه برای ما اهمیت دارد، حضور جنگنده و پرانرژی بازیکنان در میدان است.

وی با اشاره به برخی حواشی اخیر گفت: متأسفانه اتفاقاتی رخ داد که زیبنده فوتبال ایران نبود. فوتبال باید نشاط و انگیزه زندگی ایجاد کند و نباید اجازه داد برخی افراد با سوءاستفاده از هیجانات، چهره فوتبال را خدشه‌دار کنند. فوتبالی‌ها باید مراقب باشند تا زیبایی‌های فوتبال حفظ شود.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در پاسخ به انتظارات هواداران افزود: هواداران حق دارند توقعات زیادی داشته باشند و ما موظفیم پاسخگوی آنان باشیم. مشکلاتی از ابتدای فصل وجود داشت اما اکنون همه تمرکزمان باید روی بازی فردا باشد تا نتیجه خوبی کسب کنیم.

گل‌محمدی همچنین درباره برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای در فوتبال گفت: این مسائل باید از سوی کمیته اخلاق و سازمان لیگ پیگیری شود. من همیشه در کنفرانس‌های خبری شرکت کرده‌ام و احترام به هواداران هر شهر را وظیفه خود می‌دانم. امیدوارم همکاری بیشتری میان مربیان و سازمان لیگ در این زمینه شکل بگیرد.