به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی جمعه شب در نشست خبری پیش از دیدار فولاد خوزستان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، اظهار کرد: باشگاه، کارخانه و حتی رسانهها میتوانند در ساختن یک تیم موفق نقش ایفا کنند به شرط آنکه همه کار خود را بهدرستی انجام دهند.
وی با اشاره به محدودیتهای نقل و انتقالاتی گفت: گرفتن بازیکن پس از بسته شدن پنجرهها بسیار دشوار است. در مقطعی که پنجره باز بود باید تلاش بیشتری صورت میگرفت اما محدودیتهایی وجود داشت. اکنون جذب بازیکن خارجی تقریباً غیرممکن است و تنها باید بر اساس مطالعه و کیفیت به سراغ تغییرات برویم.
سرمربی فولاد با تاکید بر نقش آکادمی باشگاه افزود: تلاش کردیم نگاه ویژهای به جوانان داشته باشیم. آینده فولاد در اختیار همین بازیکنان است و امیدواریم حضور آنها در تیم اصلی انگیزه بیشتری برای کل تیم ایجاد کند.
گلمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله حضور بانوان در ورزشگاه اشاره کرد و گفت: زیرساختهای مربوط به حضور بانوان در خوزستان نسبت به برخی شهرها وضعیت بهتری دارد. امیدوارم مسئولان نگاه مثبتتری به این موضوع داشته باشند تا شاهد حضور بانوان در کنار آقایان باشیم.
وی درباره بازی حساس مقابل تراکتور تصریح کرد: تراکتور تیمی قدرتمند با فوتبال تاکتیکی، بازیکنان باکیفیت و کادر فنی حرفهای است. بازی آسانی پیشرو نداریم، اما خوشحالیم که در خانه خودمان بازی میکنیم و هواداران میتوانند یار دوازدهم ما باشند.
گلمحمدی با اشاره به انگیزه بالای بازیکنان فولاد خاطرنشان کرد: بازیکنانم فوقالعاده با انگیزه هستند و هدف اصلی ما کسب سه امتیاز این دیدار است. فاصله تیمها از نظر کیفیت فنی کم است و هر امتیاز ارزش مضاعفی دارد.
