به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در رابطه با تصمیم کمیته داوران در مورد پخش گزینشی صدای تیم VAR و داور بازی با استقلال، اظهار داشت: تمام صحبتهای تیم VAR با داور بازی ما با استقلال پخش نشده است.
وی با طرح این سوال که چرا کمیته داوران صحنهها را گزینشی در اختیار صدا و سیما قرار داده است؟ گفت: حالا که صدای VAR را در اختیار گذاشتید نظر تیم VAR در مورد صحنه پنالتی استقلال را هم اعلام میکردید؟
مالک باشگاه خیبر خرم آباد، تاکید کرد: موضع باشگاه ما این بود که تمام مکالمات تیم VAR با داور منتشر شود.
عبدی، بیان داشت: اگر قرار است داوری محروم شود خواسته ما این است که به میلیونها نفر اعلام شود.
وی تصریح کرد: احترام به باشگاه خیبر خواسته من و حسین خبیری مدیرعامل باشگاه بود.
