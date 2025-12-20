آمارهای پربار از بارندگی؛ ایستگاه باقران ۱۰۸ میلی متر بارش ثبت کرد

جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین بارندگی در خراسان جنوبی طی چند روز گذشته حدود ۳۰ میلی متر بوده است که ۸۰ درصد نسبت به دور مشابه سال قبل (از ابتدای فصل زراعی تا پایان آذرماه) رشد داشته است چرا که میزان بارندگی در مدت مشابه سال قبل در استان تنها ۱۰ میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: سامانه بارشی چند روز گذشته خوشبختانه پس از خروج از شرایط بلاکینگ که در اواخر آبان و اوایل آذر حاکم بود، موجب بارش‌های بسیار خوبی در سطح استان شد و طی سه تا چهار روز اخیر، شاهد بارش‌های مؤثر و متنوعی در منطقه بودیم که این روند تا صبح فردا ادامه دارد.

نخعی تأکید کرد: در این مدت، پدیده‌های مختلفی از جمله بارش باران، بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی رخ داد که در برخی مناطق باعث اختلال در تردد شد.

پیش بینی وضعیت جوی

نخعی تأکید کرد: برای ۲۴ ساعت آینده، به‌تدریج با کاهش دما، انتظار می‌رود بارش‌ها به‌ویژه در مناطق مرکزی و شمال‌شرقی استان به شکل برف ادامه پیدا کند و این وضعیت تا اوایل شب تداوم دارد و از انتهای شب، سامانه به‌تدریج تضعیف و از منطقه خارج خواهد شد.

وی افزود: از فردا، سرما و یخبندان در سطح استان حاکم می‌شود و این شرایط تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و با توجه به افزایش مصرف حامل‌های انرژی، تأکید می‌شود مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: سردترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته فتح آباد فردوس، حاجی‌آباد زیرکوه و سرپیشه با دماهای نزدیک به صفر درجه بوده‌اند.

وی بیان کرد: بیشترین میزان بارش مربوط به ایستگاه باقران بوده که مجموع بارش آن به بیش از ۱۰۸ میلی‌متر رسیده است و همچنین ایستگاه ماهیران نیز بارش قابل‌توجهی ثبت کرده است.

نخعی در پاسخ به این پرسش که آیا این بارش‌ها به معنای ورود به دوره ترسالی است، گفت: قضاوت در این خصوص با یک یا چند سامانه بارشی امکان‌پذیر نیست و میانگین بارش سالانه استان حدود ۱۲۰ میلی‌متر است ولی در همین سامانه بارشی در برخی نقاط بارش‌های سنگین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متری ثبت شده، اما در مقیاس استانی، بارش‌ها عمدتاً بین ۲۰ تا ۵۰ میلی‌متر بوده است.

سامانه بارشی ۴۳ میلی متر باران برای بیرجند به ارمغان گذاشت

وی درباره وضعیت بارش در بیرجند، بیان کرد: بارش ۲۴ ساعت گذشته در بیرجند ۱۸ میلی‌متر و مجموع این سامانه بارشی ۴۳ میلی‌متر بوده است که این میزان، بیش از ۵۰ درصد کل بارش سال زراعی گذشته بیرجند است که مجموعاً ۷۳ میلی‌متر ثبت شده بود و با توجه به اینکه هنوز وارد فصل زمستان نشده‌ایم، وضعیت بارش‌ها امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه میزان بارش‌ها در زمستان نزدیک نرمال پپش بینی می‌شود، گفت: میزان نرمال بارش استان حدود ۶۵ تا ۶۶ میلی‌متر است و از نظر شرایط دمایی، پیش‌بینی می‌شود میانگین دما تا پایان سال حدود نیم تا یک درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از نرمال باشد.