به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت دمایی و بارشی استان اظهار داشت: از آبان تا اسفند ماه امسال، دمای هوا بین نیم تا یک درجه نسبت به نرمال بلندمدت بالاتر خواهد بود و هوا اندکی گرمتر میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: البته این افزایش دما زیاد نیست و خوشحال میشویم که خیلی گرم نشود، زیرا افزایش زیاد دما موجب دور شدن از شرایط بارش میشود.
نخعی افزود: بر اساس پیشبینیها، طی پاییز میزان بارندگی حدود ۱۰ میلیمتر کمتر از نرمال خواهد بود.
وی گفت: میانگین نرمال بارش استان در پاییز ۱۸.۹ میلیمتر است که احتمال دارد امسال بین ۸ تا ۱۰ میلیمتر کاهش داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: بر پایه نقشهها و الگوهای فصلی و اقلیمی بررسیشده، شرایط حاکمیت علمی و پیوندهای دور اقلیمی نشان میدهد که در برخی نقاط استان ممکن است در فصل زمستان به میانگین نرمال بارش برسیم.
نخعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای موجود در حوزه هواشناسی، گفت: یکی از مشکلات فعلی، کمبود نیروی انسانی است.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم نیروی انسانی را به حد متوسط و بالایی برسانیم، خدمات هواشناسی به بخشهای مختلف زیرساختی از جمله آب، گاز، برق، بیمه، ساختمان، صنعت، کشاورزی، گردشگری و بهداشت بهصورت مطلوبتری ارائه خواهد شد.
نخعی ادامه داد: برای مثال در اجرای خطوط انتقال برق بین دو سطح، بار برف باید محاسبه شود و در زمستان انقباض و در تابستان انبساط خطوط فشار قوی مشاهده میشود که این موارد با دادههای هواشناسی ارتباط مستقیم دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه اقلیم بر سبک زندگی مردم نیز تأثیر میگذارد، افزود: در مناطق غربی کشور لباسهای پشمی و ضخیم با رنگهای تیره رواج دارد اما در شرق کشور، مانند بلوچستان و زابل، پوششها بازتر و به رنگ روشن است و این تفاوتها نتیجه شرایط اقلیمی است.
وی در ادامه گفت: سال زراعی از اول مهرماه آغاز میشود و تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه دارد.
مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در سال زراعی گذشته، استان خراسان جنوبی ۴۴.۴ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین داشته است.
وی با بیان اینکه میزان بارش کل استان ۷۰.۹ میلیمتر بوده در حالیکه سال قبل این عدد ۱۲۶ میلیمتر ثبت شده بود، گفت: بیشترین کاهش بارندگی مربوط به شهرستان طبس با ۶۲ درصد و خوسف با ۶۱ درصد بوده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در زمینه دما نیز در فروردینماه امسال افزایش سه درجهای نسبت به نرمال ثبت شد و در اردیبهشتماه هم دمای هوا بالا بود، اما به دلیل بارندگیهای ۱۸ تا ۲۰ خرداد، هوا خنکتر شد.
وی با بیان اینکه در مجموع در ششماهه نخست سال جاری، دمای استان حدود دو درجه نسبت به نرمال افزایش داشته است، تاکید کرد: لازم است در الگوی کشت بازنگری شود و کشتهای گلخانهای توسعه یابد تا بتوان از منابع آبی موجود بهصورت بهینه استفاده کرد.
نخعی اظهار کرد: اگر تنها ۱۰ درصد در بخش کشاورزی صرفهجویی شود، آب شرب مردم با مشکل مواجه نخواهد شد، چرا که ۸۸ درصد از آب مصرفی استان در بخش کشاورزی استفاده میشود.
وی در خصوص بارورسازی ابرها نیز گفت: این روش چندان مقرون به صرفه نیست و اجرای آن به سادگی امکانپذیر نیست.
نخعی درباره وضعیت خشکسالی در استان بیان کرد: خشکسالی از نوع هواشناسی آغاز میشود و سپس در منابع آب به صورت خشکسالی هیدرولوژیکی نمایان میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: این مسئله بعداً بر عملکرد محصولات کشاورزی تأثیر میگذارد و به خشکسالی کشاورزی منجر میشود. در نهایت، اثرات آن در حوزه اجتماعی نیز بروز پیدا میکند؛ بهگونهای که با کاهش درآمد در روستاها، مهاجرت و حاشیهنشینی افزایش مییابد.
