  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

بارش ها در خراسان جنوبی ۱۸۰ درصد افزایش داشته است

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارش استان در چند روز گذشته به حدود ۴۵ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت انرژی خراسان جنوبی اظهار کرد: همانطور که انتظار داشتیم، بارش‌های بسیار خوبی در سطح استان محقق شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در صدر استان، برخی ایستگاه‌ها بارش‌های قابل‌توجهی را ثبت کردند به‌طوری که از یکی از ایستگاه‌ها (ایستگاه باقران) بیش از ۱۱۰ میلی‌متر بارندگی شده است.

نخعی تصریح کرد: در ایستگاه فرودگاهی بیرجند حدود ۳۹ میلی‌متر، در ایستگاه قاین ۴۹ میلی‌متر و در برخی فردوس ۴۴ میلی‌متر، بشرویه ۳۹ میلی متر بارندگی ثبت شده که نشان‌دهنده بارش‌های بسیار خوب در سطح استان است.

وی افزود: میانگین بارش استان در چند روز گذشته به حدود ۴۵ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در مراکز شهرستان‌ها، بیشترین میزان بارش مربوط به نهبندان بوده که طی پنج تا شش روز اخیر، به اندازه یک سال آبی بارندگی دریافت کرده است.

نخعی تأکید کرد: طی هفته آینده نیز یک سامانه بارشی جدید، هرچند با شدت کمتر، وارد کشور خواهد شد و این سامانه ابتدا استان‌های جنوب‌غربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس به سمت فارس، کرمان، خراسان جنوبی، یزد و شرق خراسان رضوی حرکت خواهد کرد.

وی بیان کرد: از نظر دمایی، امشب کاهش محسوس دما را در سطح استان خواهیم داشت به‌طوری‌که دمای هوا در مرکز استان زیر صفر خواهد رسید و سایر شهرستان‌ها از جمله طبس و بشرویه نیز دماهای نزدیک به صفر تا ۲ درجه بالای صفر را تجربه خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: همچنین احتمال بارش برف در بخش مرکزی بیرجند در روز یکشنبه هفته آینده وجود دارد و روز دوشنبه نیز بخش‌هایی از شرق کشور به‌ویژه خراسان رضوی و خراسان جنوبی و همچنین مناطقی از غرب کشور از جمله اصفهان و فارس (به‌ویژه شیراز) شاهد بارش برف خواهند بود که در برخی مناطق، برف قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود و در مناطق شمالی استان نیز احتمال بارش برف در روز سه‌شنبه وجود دارد.

