بارش ها در خراسان جنوبی ۱۸۰ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت انرژی خراسان جنوبی اظهار کرد: همانطور که انتظار داشتیم، بارش‌های بسیار خوبی در سطح استان محقق شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در صدر استان، برخی ایستگاه‌ها بارش‌های قابل‌توجهی را ثبت کردند به‌طوری که از یکی از ایستگاه‌ها (ایستگاه باقران) بیش از ۱۱۰ میلی‌متر بارندگی شده است.

نخعی تصریح کرد: در ایستگاه فرودگاهی بیرجند حدود ۳۹ میلی‌متر، در ایستگاه قاین ۴۹ میلی‌متر و در برخی فردوس ۴۴ میلی‌متر، بشرویه ۳۹ میلی متر بارندگی ثبت شده که نشان‌دهنده بارش‌های بسیار خوب در سطح استان است.

وی افزود: میانگین بارش استان در چند روز گذشته به حدود ۴۵ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در مراکز شهرستان‌ها، بیشترین میزان بارش مربوط به نهبندان بوده که طی پنج تا شش روز اخیر، به اندازه یک سال آبی بارندگی دریافت کرده است.

نخعی تأکید کرد: طی هفته آینده نیز یک سامانه بارشی جدید، هرچند با شدت کمتر، وارد کشور خواهد شد و این سامانه ابتدا استان‌های جنوب‌غربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس به سمت فارس، کرمان، خراسان جنوبی، یزد و شرق خراسان رضوی حرکت خواهد کرد.

وی بیان کرد: از نظر دمایی، امشب کاهش محسوس دما را در سطح استان خواهیم داشت به‌طوری‌که دمای هوا در مرکز استان زیر صفر خواهد رسید و سایر شهرستان‌ها از جمله طبس و بشرویه نیز دماهای نزدیک به صفر تا ۲ درجه بالای صفر را تجربه خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: همچنین احتمال بارش برف در بخش مرکزی بیرجند در روز یکشنبه هفته آینده وجود دارد و روز دوشنبه نیز بخش‌هایی از شرق کشور به‌ویژه خراسان رضوی و خراسان جنوبی و همچنین مناطقی از غرب کشور از جمله اصفهان و فارس (به‌ویژه شیراز) شاهد بارش برف خواهند بود که در برخی مناطق، برف قابل‌توجهی پیش‌بینی می‌شود و در مناطق شمالی استان نیز احتمال بارش برف در روز سه‌شنبه وجود دارد.