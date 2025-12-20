به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در دوره ابتدایی، به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در این همایش با تأکید بر اهمیت ورود دانش پداگوژی محتوا به هسته استانداردهای حرفه‌ای معلمان گفت: با نهادینه‌شدن دانش پداگوژی محتوا (PCK)، کلاس درس از فضای ایستا خارج شده و به محیطی زنده، پویا و اثربخش تبدیل می‌شود.

وی افزود: در این رویکرد، یادگیری از حالت حفظ‌محور فاصله می‌گیرد و به تجربه‌ای معنادار، لذت‌بخش و ماندگار برای دانش‌آموزان بدل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدرسه از کارکرد صرف انتقال محفوظات، به خاستگاه تفکر، خلاقیت و یادگیری عمیق ارتقا می‌یابد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، راهکارهای کلیدی نهادینه‌سازی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در نظام آموزشی را تشریح کرد و گفت: نهادینه‌سازی درس‌پژوهی به‌عنوان سیاست رسمی توسعه حرفه‌ای معلمان، ایجاد بانک ملی بازنمایی‌های آموزشی مؤثر برای ثبت و انتقال تجارب موفق تدریس و سرمایه‌گذاری هدفمند بر توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) فناورانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است.

قاسمی با بیان اینکه نظام تربیت و ارزیابی معلمان نیازمند بازطراحی است، افزود: محوریت دادن به دانش پداگوژی محتوا (PCK) در برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان، آزمون‌های استخدامی و فرآیندهای ارتقای حرفه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت یادگیری، تحقق عدالت آموزشی و پاسخ‌گویی به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحول واقعی آموزش از معلم آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاری هدفمند بر دانش پداگوژی محتوا، نقشی تعیین‌کننده در پویایی کلاس‌های درس و آینده نظام آموزش‌وپرورش کشور دارد.