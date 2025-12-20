  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

کلید پویایی کلاس‌های درس و یادگیری عمیق

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور تأکید کرد: تحول واقعی آموزش ابتدایی با نهادینه‌سازی دانش «پداگوژی محتوا» محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در دوره ابتدایی، به میزبانی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در این همایش با تأکید بر اهمیت ورود دانش پداگوژی محتوا به هسته استانداردهای حرفه‌ای معلمان گفت: با نهادینه‌شدن دانش پداگوژی محتوا (PCK)، کلاس درس از فضای ایستا خارج شده و به محیطی زنده، پویا و اثربخش تبدیل می‌شود.

وی افزود: در این رویکرد، یادگیری از حالت حفظ‌محور فاصله می‌گیرد و به تجربه‌ای معنادار، لذت‌بخش و ماندگار برای دانش‌آموزان بدل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدرسه از کارکرد صرف انتقال محفوظات، به خاستگاه تفکر، خلاقیت و یادگیری عمیق ارتقا می‌یابد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، راهکارهای کلیدی نهادینه‌سازی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در نظام آموزشی را تشریح کرد و گفت: نهادینه‌سازی درس‌پژوهی به‌عنوان سیاست رسمی توسعه حرفه‌ای معلمان، ایجاد بانک ملی بازنمایی‌های آموزشی مؤثر برای ثبت و انتقال تجارب موفق تدریس و سرمایه‌گذاری هدفمند بر توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) فناورانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است.

قاسمی با بیان اینکه نظام تربیت و ارزیابی معلمان نیازمند بازطراحی است، افزود: محوریت دادن به دانش پداگوژی محتوا (PCK) در برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان، آزمون‌های استخدامی و فرآیندهای ارتقای حرفه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کیفیت یادگیری، تحقق عدالت آموزشی و پاسخ‌گویی به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحول واقعی آموزش از معلم آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاری هدفمند بر دانش پداگوژی محتوا، نقشی تعیین‌کننده در پویایی کلاس‌های درس و آینده نظام آموزش‌وپرورش کشور دارد.

