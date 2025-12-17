به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده صبح چهارشنبه در ششمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا» ، اظهار کرد: جغرافیا تنها یک درس نظری نیست، بلکه دانشی کاربردی است که در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی فضایی، مدیریت منابع طبیعی، آموزش‌های نظامی و تصمیم‌گیری‌های کلان نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور افزود: در شرایطی که ایران با پدیده‌هایی نظیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه است، آموزش صحیح جغرافیا می‌تواند مسیر عبور از این چالش‌ها را مشخص کرده و به جامعه امید و راهکار علمی ارائه دهد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان از دیرباز خاستگاه اندیشمندان برجسته علمی و فرهنگی بوده است، ادامه داد: برگزاری همایش‌های علمی ملی در این استان، نقش مؤثری در تقویت جریان تولید علم و ارتقای جایگاه علمی منطقه دارد.

مهدی‌زاده با قدردانی از مشارکت اساتید، پژوهشگران، معلمان و دانشجویان سراسر کشور در این همایش گفت: در ششمین دوره این همایش، مقالاتی از تمامی ۳۱ استان کشور دریافت شده که نشان‌دهنده توجه گسترده جامعه علمی به آموزش جغرافیا است.

وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد بستر تبادل اندیشه، تجربه و ارتقای حرفه‌ای معلمان و دانشجومعلمان جغرافیا عنوان کرد و افزود: هم‌افزایی دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، دستگاه‌های اجرایی و خیرین علمی، نقش مهمی در برگزاری موفق این رویداد ملی داشته است.

ششمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا» با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، معلمان و دانشجویان از سراسر کشور در بیرجند برگزار شد.