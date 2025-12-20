جزئیاتی درباره دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور گفت: رشتههای تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری به عناوین شغلی اختصاصی این سازمان اضافه شده و در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت، مجموعاً ۴۴۰۳ نفر در دستگاههای اجرایی کشور جذب خواهند شد که از این تعداد بیشترین سهم مربوط به وزارت آموزشوپرورش با ۳۰۰۰ نفر است. همچنین ۱۴۴ نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۴۴ نفر در سازمان بهزیستی کشور بهکارگیری میشوند.
همچنین مسئولان سازمان بهزیستی اعلام کردند که ۵۴ رشته تحصیلی جدید تصویبشده در فرآیند جذب ۲۴۴ نفر نیروی انسانی این سازمان در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت لحاظ خواهد شد.
گفتنی است؛ ثبتنام این آزمون تا پایان سال جاری بهصورت الکترونیکی انجام شده و فرآیند جذب پس از برگزاری آزمون و طی مراحل قانونی تکمیل خواهد شد.
طبق این مصوبه، رشتههای تحصیلی مصوب شامل حوزههایی از جمله روانپزشکی، روانپزشکی کودک و نوجوان، مدیریت، علوم اقتصادی، سیاستگذاری، آموزش، سلامت، توانبخشی، علوم ورزشی، علوم شناختی، مددکاری اجتماعی، پرستاری، علوم تغذیه، علوم تربیتی و رشتههای مرتبط با کودکان استثنایی و افراد دارای معلولیت در مقاطع مختلف تحصیلی است.
