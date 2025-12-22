  1. استانها
بابایان: ارومیه میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت شد

ارومیه- مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از برگزاری هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت به میزبانی ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بایایان پیش از ظهر دوشنبه با در گفتگو خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت طلوع در ارومیه،، اظهار کرد: این جشنواره به میزبانی ارومیه از ۷ تا ۱۰ دی ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از داوری و بازبینی ۵۱ اثر با نظر هیئت داوران مورد تأیید قرار گرفت.

بابایان با بیان اینکه ۱۵ گروه تئاتر افراد دارای معلولیت در این جشنواره حضور دارند، اظهار کرد: این گروه‌ها از ۵ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و اردبیل شرکت دارند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی، حمایت از افراد دارای معلولیت، تقویت حضور اجتماعی این افراد، معلولین و برابر سازی فرصت‌ها در تمامی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری، ارتقا سطح آگاهی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت و تقویت حس مسئولیت‌پذیری و پرورش نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقوق معلولین و منزلت آنان را از اهداف جشنواره عنوان کرد.

بابایان اضافه کرد: این جشنواره در ۵ بخش تئاتر صحنه‌ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان، مسابقه نمایش نامه نویسی و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۴ گروه از استان آذربایجان غربی در این جشنواره حضور دارند، گفت: ۱۵۰ نفر از هنرمندان دارای معلولیت از استان‌های زنجان، قزوین، اردبیل و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شرکت کرده‌اند.

