انتقال دانش و تجربه مهندسان کروز به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کروز، «دوره مقدماتی تولید ناب و آشنایی با ابزارهای نو در مهندسی صنایع» با تدریس مهندسان کروز برای تعداد محدودی از دانشجویان به‌صورت رایگان برگزار شد. در این دوره، سرفصل‌های کاربردی و ابزارهای نوین رشته مهندسی صنایع با نگاهی به استانداردهای جاری در خطوط تولید پیشرفته تشریح شد.

این رویداد با هدف تقویت ارتباط مستمر میان بدنه علمی دانشگاه و بخش اجرایی صنعت و همچنین شناسایی استعدادهای برتر برگزار شد. متخصصان واحد متد شرکت کروز با تمرکز بر پیوند میان دانشگاه و بازار کار، تلاش کردند تا تصویری شفاف از وظایف شغلی یک مهندس صنایع در مقیاس صنعتی ارائه دهند.

علاوه بر این کارگاه، مسابقه حل چالش صنعتی با حضور دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد که با استقبال چشمگیر مواجه شد. طبق اعلام واحد متد شرکت کروز، پاسخ‌های ارسالی در حال بررسی است و اسامی برگزیدگان این چالش به زودی اعلام خواهد شد.

شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان یکی از پیشروان صنعت قطعه‌سازی کشور، آموزش نسل جدید مهندسان و انتقال تجربه صنعتی را از وظایف خود می‌داند و در تلاش است تا دوره‌هایی مشابه در دانشگاه‌های مختلف کشور، برگزار کند.