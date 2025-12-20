پیش نویس لایحه«به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی»به هیئت دولت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنویس لایحه «به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی» تدوین و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه شده است که این اقدام با هدف تأمین فرصتهای برابر برای افراد دارای معلولیت شنوایی در دسترسی به ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، بهرهمندی از خدمات عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی انجام شده و مبتنی بر اصول سوم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تدوین پیشنویس لایحه در قالب مجموعهای از اقدامات و تمهیدات تحت عنوان «نهضت زبان اشاره ایرانی» و پس از برگزاری جلسات متعدد هماندیشی و رایزنی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، کارشناسان، صاحبنظران و فعالان حوزه ناشنوایان انجام شده است.
همچنین در پی تأکید دبیر کمیسیون فرهنگی– اجتماعی هیئت دولت بر ضرورت تدوین «بسته استاندارد زبان اشاره ایرانی»، نشستی با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزشوپرورش استثنایی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، واحد بینالملل فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی، شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت شنوایی و مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی برگزار شد.
در این نشست، ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت تدوین بسته استاندارد زبان اشاره ایرانی، دیدگاهها و پیشنهادهای اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد هر یک از دستگاهها و نهادهای حاضر محتوای پیشنهادی خود را به سازمان بهزیستی ارسال کنند.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، پس از جمعبندی پیشنهادها و تدوین پیشنویس اولیه بسته استاندارد این سند بار دیگر برای اظهارنظر و تصمیمگیری نهایی در اختیار اعضای نشست قرار خواهد گرفت.
نظر شما