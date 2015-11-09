نظام رصد آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس در ششمین نشست گفتگوی اجتماعی با موضوع «امور توانبخشی» در برنامه ششم توسعه با اشاره به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت و سازمانهای زیرمجموعه آن، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اعتقاد ویژهای برای حمایت از معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی دارند.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی منتی نیست و این وظیفه و تکلیف هر یک از نمایندگان محسوب میشود و نبایستی کوتاهی شود.
افتخاری با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: در این برنامه میتوانیم طرحها و لوایح خوبی برای حمایت از معلولان در نظر بگیریم و مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که در تصویب طرحها و لوایح مسئولان بهزیستی را همراهی کند.
افتخاری همچنین به نظام رصد آسیبها در قرارگاه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: امیدواریم این مرکز در برنامه ششم توسعه دیده شود.
وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی هرگونه همکاری را با سازمان بهزیستی دارد و امیدواریم این سازمان نیز در برنامههای فرهنگی و بهویژه قرآنی توجه ویژهای را داشته باشد.
محسنیبندپی رئیس سازمان بهزیستی نیز در این نشست با اشاره به عوامل معلولیت، خاطرنشان کرد: بیماریهای دیابتی، معلولیتهای ناشی از تصادفات و همچنین معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی ۳ فاکتور مهم معلولیت محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰ الی ۳۵ هزار کودک معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی و عدم رعایت مراحل بارداری در کشور متولد میشوند، گفت: با انتشار اینگونه اخبار برخی ها به ما ایراد گرفتند، ولی ما اعتقاد داریم این موارد در محافل کارشناسان و اساتید مطرح شود.
وی با اشاره به گسترش آسیبهای اجتماعی و نگرانیهای موجود در این بخش افزود: استراتژی سازمان بهزیستی پیشگیری از ورود آسیبهای اجتماعی و معلولیتها است که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، از جمله میتوان به دو طرح غربالگری تنبلی چشم و شنواییسنجی اشاره کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: طرح غربالگری تنبلی چشم از سال ۷۴، توسط سازمان بهزیستی کلید خورد و هماکنون ۸۰ درصد از کودکان ۳ تا ۶ سال تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند، ضمن اینکه در سال گذشته ۶۳ درصد از کودکان در طرح غربالگری شنواییسنجی شرکت کردند که بنا داریم این رقم را به بالغ به ۹۵ درصد برسانیم.
محسنیبندپی با اشاره به پیشرفت کشورهای اروپایی و توسعهیافته در امر پیشگیری تأکید کرد: بسیاری از کشورها توانستند تالاسمی و اختلالات ژنتیکی را با استفاده از علم و تخصص ریشهکن کنند که ما امیدواریم در کشور ما نیز با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و حضور مؤثر کارشناسان و همچنین قرار دادن خدمات پیشگیری تحت پوشش بیمهها، گامهای مؤثری را برای کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی برداریم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اولویت بهزیستی، پیشگیری است و در این زمینه تلاشهای گستردهای را آغاز کرده است که امیدواریم با همکاری سایر بخشها و دستگاهها گامهای مؤثری را در این بخش برداریم.
وی با اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای، گفت: اگرچه این آمار در سالهای اخیر کاهش یافته است، اما کشور ما همچنان در بخش تصادفات جادهای و مرگ و میرهای ناشی از آن و معلولیتها رتبه اول را دارد که امیدواریم با استاندارد شدن جادهها و خودروها و تجهیز کردن خودروها به لحاظ ایمنی، قدمهای خوبی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی برداریم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه این مراسم با اشاره به راهاندازی مرکز رصد آسیبهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: امیدواریم این مرکز در برنامه ششم توسعه دیده شود تا بتوانیم با داشتن آمارهای دقیق، برنامههای منظمی را در حوزه پیشگیری تدوین کنیم.
محسنیبندپی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت قانون بازنگری شده جامع حمایت از معلولان تصریح کرد: چند پیش لایحه حمایت از حقوق معلولان از طریق دولت به مجلس ارسال شده است که طبق برنامهریزی قرار است هفته آینده در کمیسیون مشترک بهداشت و اجتماعی پیگیری شود.
نظر شما