بتن سبز؛ راهکار ایران برای مقابله با جریمه ۴ دلاری تولید کربن تا ۲۰۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در نشست خبری با اشاره به دو چالش صنعت بتن شامل زلزله‌خیزی کشور و ضرورت ایمنی سازه‌ها و همچنین تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و الزامات زیست‌محیطی، اظهار کرد: بر اساس آمارهای جهانی، تولید سیمان و بتن سهم قابل‌توجهی در انتشار دی‌اکسیدکربن دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: بر همین اساس به سمت تولید «بتن سبز» حرکت کردیم. بتن سبز تنها یک مفهوم زیست‌محیطی نیست؛ بتن سبز یعنی ایمن‌تر، بادوام‌تر و اقتصادی‌تر در چرخه عمر سازه. استفاده از افزودنی‌های نوین، بهینه‌سازی طرح اختلاط، کاهش مصرف سیمان و واپایش علمی تولید نه‌تنها به کاهش کربن کمک می‌کند، بلکه مستقیماً به افزایش عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها منجر می‌شود.

رهبر با بیان اینکه امروز در آستانه روز ایمنی و زلزله بم، آموخته‌ایم که ایمنی سازه، کیفیت مصالح و به‌ویژه بتن استاندارد مستقیماً با جان انسان‌ها گره‌خورده است، گفت: بیست و هشتمین همایش سالیانه «بتن و زلزله» ادامه مسیری است که بیش از دو دهه باهدف ارتقای ایمنی، دانش فنی و تاب‌آوری سازه‌های بتنی با «دوام مقاوم» آغاز شده است؛ مسیری که ریشه در تجربیات ارزشمند بازسازی شهر زلزله‌زده بم دارد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به جریمه چهار دلاری تولید هر مترمکعب کربن تا سال ۲۰۳۰، خاطرنشان کرد: در همین راستا و برای جلوگیری از اعمال جریمه جهانی علیه کشورمان، تولید بتن سبز در دستور کار است. بخشی از معضلات تولید کربن به ساخت‌وساز و ساختمان‌ها بازمی‌گردد و ما وظیفه داریم در جهت کنترل و کاهش تولید دی‌اکسیدکربن حرکت کنیم.