اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر جا با کمبود بودجه روبهرو میشویم، نخستین حوزهای که دچار آسیب میشود بخش فرهنگ است، در حالیکه توسعه زیرساختهای فرهنگی برای استحکام خانواده و پیشرفت جامعه ضروری است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ در کشور اظهار کرد: متأسفانه فرهنگ در کشور مورد مظلومیت قرار گرفته و هرگاه با کمبود بودجه مواجه میشویم، از اعتبارات فرهنگی کاسته میشود. این رویکرد اشتباه است، چراکه جامعه برای رشد و پویایی خود نیازمند توسعه زیرساختهای فرهنگی است.
نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس افزود: کاهش بودجههای فرهنگی در واقع به معنای تضعیف بنیان خانواده و اجتماع است، زیرا فرهنگ از خانواده و اجتماع آغاز میشود.
چراغی ادامه داد: دولت باید نهتنها بودجه فرهنگی را کاهش ندهد، بلکه با صرفهجویی در شرکتها و ارگانهای دیگر، منابع بیشتری را در راستای تقویت فرهنگ اختصاص دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: در مجلس شورای اسلامی تلاش خواهم کرد موضوع توسعه فرهنگی و تخصیص اعتبارات لازم به این بخش را در دستور کار قرار دهم تا زیرساختهای فرهنگی کشور ارتقا یابند.
