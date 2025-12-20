به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک در ماه‌های اخیر توانسته است با ثبت نتایج برجسته در حوزه‌های وصول مطالبات، مدیریت پرونده‌های حقوقی و پیگیری دعاوی داخلی و بین‌المللی، عملکردی قابل قبول در نظام بانکی کشور ارائه دهد.

افزایش قابل توجه وصول نقدی

معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن در تشریح پیشرفت‌های این بخش، از وصول ۷۶ همت از مطالبات تا پایان آبان ماه خبر داد؛ رقمی که نسبت به ۵۵ همت سال گذشته رشد قابل‌توجه حدود ۴۰ درصدی داشته و بیانگر عملکرد مؤثر شعب و واحدهای ستادی در مدیریت مطالبات است.

عضو هیات عامل بانک مسکن، با اشاره به اهمیت بازگشت منابع بانک به چرخه تسهیلاتی برای تداوم اعطای تسهیلات در نظام پرداختی، نقش وصول مطالبات را از نظر وزنی بالاتر از جذب منابع عنوان کرد.

اقدامات کمیته عالی وصول مطالبات بانک مسکن

کمیته عالی وصول مطالبات بانک مسکن طی هشت‌ماهه نخست امسال با برگزاری ۱۲ جلسه، بررسی پرونده‌های مهم و تصویب ۱۳۸ مصوبه، موفق شده است حدود ۷۴۲.۴ میلیارد ریال از مطالبات معوق را تعیین‌تکلیف یا وصول کند. ریاست این کمیته برعهده معاونت حقوقی و وصول مطالبات بوده و تصمیمات آن نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری بانک داشته است.

بسته‌شدن پرونده‌های مهم ملی و بین‌المللی

بانک مسکن در سال جاری در چند پرونده مهم ریالی و ارزی موفق به کسب آرای قطعی و محدود کردن خسارات شد. از جمله:

پیشبرد مراحل اجرایی پرونده مهم گروه عظام با طلب بیش از ۱/۶ میلیارد درهم و ۱۶ هزار میلیارد ریال که منتج به وصول بخش قابل توجهی از مطالبات بانک شده است.

نقض رای قطعی حقوقی علیه بانک مسکن به مبلغ ۲ همت در فرآیند قانونی اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده شرکت دستمال ایران

در پرونده کیفری، صدور حکم محکومیت مدیرعامل شرکت دستمال ایران به اتهام کلاهبرداری با مجازات ۴ سال حبس تعزیری و اعاده عین ارز در حق بانک به میزان ۲/۳ همت (۲ میلیون یورو و ۶۸ میلیون درهم) در فرآیند قانونی اعمال ماده ۴۷۷

صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر در پرونده «پویاخودرو شرق» به نفع بانک و جلوگیری از ابطال قراردادهای رهنی بانک و پرداخت وجوه و خسارات از سوی بانک با حکم بر بطلان دعوی نخستین

مختومه شدن کامل پرونده بزرگ «برج‌های دوقلوی سفید پاسداران» و جلوگیری از زیان ۷۰۰ میلیارد تومانی برای بانک

صدور رای قطعی از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای ورشکستگی شرکت «هامون سازه» به مبلغ ۱۰ میلیون یورو

صدور رأی به نفع بانک در پرونده ارزی «فردوس فدک» با ارزش ۴۰ میلیون درهم

تسویه یا صدور حکم در پرونده‌های متعدد از جمله شرکت‌های دردانه قزوین، مهرگستر درقه، فلات ویژن، اکوپال و فولاد ابزار آسیا به ارزش هزاران میلیارد ریال و میلیون‌ها درهم

در حوزه بین‌المللی نیز بانک مسکن در دعاوی پیچیده با طرف‌های خارجی موفق بوده و در پرونده شرکت «پاسفیک» و نیز دعوای سنگین ۱۵۰ میلیون دلاری شرکت بین‌المللی «کوزوو»، آرای نهایی به نفع بانک صادر شده است؛ به‌طوری که نه تنها از خروج منابع جلوگیری شد، بلکه مبالغ غرامت نیز به بانک بازگشت.

پیگیری استرداد دعوی حقوقی «گروه عظام» علیه بانک درخصوص مبنای محاسبه مطالبات بانک که دارای ریسک بالغ بر ۱۰ همت برای بانک بود.

نقض آراء متعدد ارزی در شعب عالی تعزیرات حکومتی و صدور حکم به نفع بانک مسکن

و...

مدیریت چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن

معاون حقوقی بانک با اشاره به چالش وثایق و عدم تفکیک اراضی در طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: بانک مسکن با تعامل سازنده با نهادهای متولی، در موارد نقض تعهدات سازندگان، اقدام به خلع‌ید و واگذاری پروژه‌ها به جانشین کرده و برای مرحله فروش اقساطی نیز تضامین لازم از خریداران اخذ شده است.

وی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌های بانک برای کاهش مطالبات این طرح نیز مدیریت دوره تقسیط و ارائه طرح‌های تشویقی است که در حال مکاتبه با بانک مرکزی می‌باشد.

نوآوری و خلاقیت در اداره کل حقوقی

ایزدی تأکید کرد که بسیاری از موفقیت‌های حقوقی، نتیجه ایجاد رویه‌های نوین حقوقی، تعامل مؤثر با مراجع قضایی و حمایت مدیریتی از کارشناسان حقوقی بوده است.

به گفته وی، اداره کل حقوقی بانک با تحلیل و پژوهش مستمر در حوزه قوانین و با خلق راهکارهای نو، توانسته ضمن دفاع از منافع بانک، به ایجاد وحدت رویه و رفع مشکلات ساختاری نیز کمک کند.

این دستاوردها به گفته عضو هیات عامل بانک مسکن، حاصل تلاش هماهنگ کارکنان حقوقی، واحدهای وصول مطالبات، شعب سراسر کشور و بخش بین‌الملل است؛ دستاوردهایی که جایگاه بانک مسکن را در نظام بانکی ارتقا داده و مسیر تحقق اهداف این بانک تخصصی در حمایت از مسکن اقشار مختلف را هموارتر کرده است.