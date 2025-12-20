اضافه شدن ۲ هزار نیروی کار ایرانی به خانواده پاکبانان شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن خانوادگی پاکبانان زحمتکش شهر با عنوان «یلدای نارنجی» عصر امروز در فرهنگ سرای بهمن برگزار شد.

محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم شب یلدا ویژه پاکبانان پایتخت گفت: به مناسبت شب یلدا، امشب میزبان جمعی از پاکبانان شهر تهران بودیم. از هر ناحیه، تقریباً دو تا سه نفر از پاکبانان به همراه سه نفر از اعضای خانواده‌شان در این مراسم حضور داشتند. هدف اصلی ما، تقدیر و تشکر از زحمات این عزیزان بود.

وی افزود: طبق تأکیدات آقای زاکانی، در تمامی مناسبت‌های ملی و مذهبی تلاش می‌کنیم از نیروهای خدوم شهری قدردانی کنیم. پاکبانان ما چه در مناسبت‌های ملی و مذهبی و چه در شرایط خاص از جمله جنگ ۱۲ روزه، حضور مؤثر و قابل توجهی داشته‌اند و همین موضوع باعث شد تصمیم بگیریم در شب یلدا، مراسمی متفاوت برای آن‌ها برگزار کنیم.

‌قضاتلو با بیان اینکه پاکبانان معمولاً در شب یلدا مشغول خدمت‌رسانی هستند، ادامه داد: خواستیم امسال شرایطی فراهم شود تا این عزیزان بتوانند یک شب متفاوت را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند. برای همین برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شد؛ از جمله برنامه‌های شاد ویژه کودکان، اجرای کمدی، حضور خواننده و همچنین سخنرانی آقای زاکانی.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تصریح کرد: شهردار تهران امشب یک سورپرایز ویژه هم برای پاکبانان داشتند که شامل هدیه‌ای به تمامی پاکبانانی بود که در این مراسم حضور داشتند و الحمدالله این برنامه به خوبی اجرا شد.

وی در ادامه به وضعیت نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نیروهای داخلی پاکبانان ما در اکثر مناطق تهران تکمیل شده‌اند و از نظر نیروی انسانی، مشکل خاصی در سطح شهر نداریم.

قضاتلو خاطرنشان کرد: در مجموع حدود هزار نیروی جدید از محل نیروهای ایرانی به مجموعه اضافه شده‌اند و علاوه بر آن، هزار نفر نیز در حوزه بزرگراه‌ها به کار گرفته شده‌اند. خوشبختانه از نظر تأمین نیروی انسانی در سطح شهر تهران، مشکل جدی وجود ندارد و خدمات‌رسانی به شهروندان به شکل مطلوب در حال انجام است.