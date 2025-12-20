ایستگاه مترو سرباز و تختی به زودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسمی به مناسبت شب یلدا برای پاکبانان شهر تهران، از برگزاری یک گردهمایی صمیمی و باشکوه با حضور نمایندگان پاکبانان از سراسر شهر و خانواده‌های آنان خبر داد.

زاکانی گفت: به مناسبت شب یلدا و در واقع به پیشواز این شب، تصمیم گرفتیم یک شب زودتر میزبان پاکبانان عزیز باشیم. بر همین اساس، نمایندگانی از پاکبانان از هر ناحیه شهر تهران انتخاب شدند تا به همراه خانواده‌های خود در این مراسم حضور پیدا کنند. این جلسه، مراسمی بسیار باشکوه و خوب بود و فضای صمیمی و پرنشاطی بر آن حاکم شد.

وی افزود: لبخندی که بر لب این عزیزان می‌نشیند، دل و روح ما را شاد می‌کند و باعث می‌شود احساس رضایت و خوشحالی عمیقی داشته باشیم. در جریان این مراسم، برنامه قرعه‌کشی نیز پیش‌بینی شده بود، اما علت برگزاری آن صرفاً محدودیت در تعداد هدایایی بود که در ابتدا برای مراسم در نظر گرفته شده بود.

شهردار تهران ادامه داد: وقتی دیدم قرار است قرعه‌کشی انجام شود و یکی از دختران عزیز حاضر در مراسم به خاطر این موضوع ناراحت شد و گریه کرد، تصمیم گرفتیم که هدایا به همه عزیزان حاضر اهدا شود تا هیچ‌کس ناراحت نشود و اشک هیچ دختری ریخته نشود. بر همین اساس، مقرر شد که هدایا به همه پاکبانان منتخب داده شود.

زاکانی همچنین به موضوع جذب نیرو اشاره کرد و گفت: در همین مراسم، موضوع اعلام جذب نیز مطرح شد و هم‌اکنون چند هزار نفر از عزیزان ایرانی در حال جبران کمبود نیرو هستند و خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند.

وی در ادامه به برنامه‌های آتی شهرداری تهران پرداخت و اظهار داشت: در ماه آینده، ایستگاه سرباز افتتاح خواهد شد و پس از آن نیز ایستگاه تختی که ایستگاه پایانی این مسیر است، به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین در برنامه‌های آینده، توسعه و اقدامات مربوط به شهرری و محدوده حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها با موفقیت اجرا شود و گفت: ان‌شاءالله این اتفاقات به خوبی محقق خواهد شد. از همه عزیزان سپاسگزارم.