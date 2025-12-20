شهبا: تمرکز مس شهربابک روی لیگ آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهبا شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و مس شهربابک در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران اظهار کرد: ما توانایی حضور در لیگ برتر را داریم، اما مسیر سختی پیش روی ماست و برای رسیدن به این هدف باید با تلاش و تمرکز بیشتری ادامه دهیم.

وی با اشاره به دیدار جام حذفی مقابل ملوان افزود: مسابقات جام حذفی شرایط خاص خود را دارد و ما مقابل یکی از تیم‌های قدرتمند این رقابت‌ها قرار گرفتیم. در نهایت با شکست برابر ملوان از گردونه این جام کنار رفتیم.

سرمربی مس شهربابک با ارزیابی عملکرد تیمش ادامه داد: در نیمه نخست بازی خوبی ارائه دادیم و اجازه خلق موقعیت‌های زیادی را به حریف ندادیم، اما روی یک ارسال، دروازه ما باز شد. با این حال بازیکنانم در این نیمه نکات فنی را به‌خوبی اجرا کردند.

شهبا درباره نیمه دوم گفت: برای جبران گل خورده برنامه‌ریزی داشتیم، اما روی یک اشتباه دوباره گل دریافت کردیم و پس از آن نتوانستیم به گل برسیم و نتیجه را واگذار کردیم.