پیروزی مهم بود که به آن رسیدیم/ به بازی برگشت امیدوار شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان پس از برتری4 بر 2 پرسپولیس مقابل ملوان انزلی در دیدار رفت فینال جام حذفی گفت: طی روزهای گذشته دیدار سخت و فشرده ای را برابر فولاد در جام حذفی برگزار کرده بودیم که تیم را از نظر جسمی خسته کرده بود به همین خاطر نتوانستیم در نیمه اول نمایش خوبی مقابل ملوان داشته باشیم با این حال نیمه دوم را خیلی خوب و هجومی آغاز کردیم و توانستیم در نهایت با یک پیروزی پرگل زمین را ترک کنیم.

هاشمیان افزود: برتری پرگل مقابل ملوان آن هم با اختلاف 2 گل نتیجه خوبی برای ما در فینال جام حذفی بود و امیدواریم در دیدار برگشت هم برتری را از آن خود کرده و قهرمان جام حذفی شویم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: پس از 120 دقیقه بازی مقابل سپاهان و آن بازی سنگین در شرایط آب و هوایی نامناسب خوزستان با سه روز استراحت به مصاف ملوان آمدیم آن هم در شرایطی که ملوان با فاصله زمانی بیشتر از ما استراحت کرده بود و شرایطی به مراتب بهتر داشت.

هاشمیان با یادآوری اینکه آخر فصل است و بازیکنان تیم ها خسته و فرسوده شده اند افزود: در شرایطی که برخی تیم ها درگیر یارگیری و آماده سازی تیم خود هستند چند تیم مشغول بازی در جام حذفی هستند که این نتیجه جای تامل دارد.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در مسابقات جام حذفی نتیجه مهم است که ما توانستیم به آن دست یابیم و امیدوارانه به دیدار برگشت جام حذفی خواهیم رفت.

وی با انتقاد از نحوه برگزاری مسابقات جام حذفی در فوتبال ایران گفت: تا جایی که من می دانم در کشورهای دیگر مسابقه فینال جام حذفی چند روز بعد از پایان مسابقات لیگ برتر برگزار می شود آن هم در شرایطی که فینالیست های این مسابقات مشخص شده اند اما ما بعد از مسابقات لیگ در حالی که بازیکنان خسته و فرسوده هستند مسابقات جام حذفی را برگزار می کنیم که همین مسئله روی کیفیت مسابقات تاثیر منفی گذاشته است.

دیدار رفت فینال رقابتهای جام حذفی باشگاه های کشور سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی با برتری 4 بر 2 پرسپولیس برابر ملوان برگزار شد. دیدار برگشت روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار خواهد شد.