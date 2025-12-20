زارع: حمایت هواداران عامل اصلی بازگشت ملوان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و مس شهربابک در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران اظهار کرد: بازیکنان پس از آن شکست از نظر روحی شرایط مناسبی نداشتند، اما تلاش کردیم با کار روانی و فنی، تیم را به شرایط مطلوب برگردانیم و خوشحالم که بازیکنان با تمام توان در این مسابقه به میدان رفتند.

وی با قدردانی از حمایت هواداران ملوان افزود: تماشاگران مثل همیشه سنگ تمام گذاشتند و با وجود نتیجه بسیار بد هفته گذشته، دوباره به ورزشگاه آمدند و از تیم حمایت کردند که از این بابت صمیمانه از آنها تشکر می‌کنم.

سرمربی ملوان با تأکید بر لزوم تمرکز برای ادامه مسابقات خاطرنشان کرد: همان‌طور که آن باخت را فراموش کردیم، باید این پیروزی را هم کنار بگذاریم، چرا که سه دیدار سخت خارج از خانه برابر تیم‌های قدرتمند در پیش داریم و از حالا باید برای آن بازی‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

زارع در ادامه به عملکرد تیم مس شهربابک اشاره کرد و گفت: مس شهربابک تیم خوبی است و در رقابت‌های لیگ آزادگان گل‌های کمی دریافت کرده، اما بازیکنان ما توانستند با ارائه یک بازی منطقی و منظم، سه بار دروازه این تیم را باز کنند.

گفتنی است، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر شنبه در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور، با نتیجه سه بر صفر مس شهربابک را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.