به گزارش خبرنگار مهر، سینا اسدبیگی شنبه شب پس از دیدار فولاد خوزستان و چادرملو در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شکر امروز بازی خوبی بود و توانستیم پس از فشارهای هفته‌های اخیر، به یک برد ارزشمند برسیم. در لیگ نتایج مطلوبی نگرفته بودیم، اما در جام حذفی عملکردمان بهتر بود و با یک بازی حساب‌شده موفق شدیم پیروز شویم.

وی افزود: دم همه هواداران گرم که ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند. با وجود اینکه نتایج اخیر درخور نبود، هواداران سنگ تمام گذاشتند و این برد را به آنان تبریک می‌گویم. پس از گل اول فولاد، تیم کمی عقب نشست که طبیعی بود، اما توانستیم گل را حفظ کنیم و در دقایق پایانی گل دوم را نیز به ثمر برسانیم.

بازیکن فولاد خوزستان تصریح کرد: تمرکزمان روی جام حذفی است و برای قهرمانی پله‌به‌پله پیش می‌رویم. در لیگ تا اینجا نتایج خوبی نگرفته‌ایم، اما تمام تمرکزمان این است که بازی‌های آینده را ببریم و با روندی مثبت وارد نیم‌فصل دوم شویم. امیدواریم تیم تقویت شود و نتایجی درخور هواداران کسب کنیم.