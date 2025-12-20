به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار فولاد خوزستان و چادرملو در جام حذفی اظهار کرد: بازی درگیرانه و فیزیکی بود و برای هر دو تیم سختی‌های خاص خود را داشت. در جام حذفی باید تمرکز بالایی داشت و از تک موقعیت‌ها بهره برد؛ امروز بازیکنان فولاد این کار را کردند و به پیروزی رسیدند.

وی افزود: در نیمه اول از نظر مالکیت توپ و فشار روی دروازه حریف شرایط بهتری داشتیم. تیم حریف دونده و فیزیکی کار کرد و ایجاد موقعیت مقابل چنین تیمی آسان نیست. مسیر جام حذفی هنوز طولانی و دشوار است و فولاد در دو بازی اخیر قرعه‌های سختی داشته است. اکنون تمام تمرکزمان روی دیدار لیگ برابر فجر سپاسی است.

سرمربی فولاد خوزستان با قدردانی از هواداران گفت: حضور پرشور هواداران نقش مهمی در این برد داشت و این پیروزی را به تک‌تک آنان تقدیم می‌کنیم. موفقیت یک تیم زمانی رقم می‌خورد که همه ارکان باشگاه کنار هم باشند و این اتحاد رمز پیروزی است.

گل‌محمدی ادامه داد: پس از گل تیم ناخودآگاه عقب نشست اما با تعویض‌ها انرژی بیشتری گرفتیم و بازیکنان فوتبال خودشان را به نمایش گذاشتند. عملکرد خط دفاعی نیز بسیار خوب بود و از این بازی درس‌های زیادی در فاز دفاع و حمله گرفتیم.

وی در پایان درباره بازیکن فولاد گفت: علی نعمتی بازیکن مهم و ملی‌پوش تیم است و نقش ارزشمندی در ترکیب فولاد دارد.