به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمتی شنبه شب پس از پیروزی فولاد خوزستان مقابل چادرملو در جام حذفی اظهار کرد: ابتدا باید از بزرگان تیم و یحیی گلمحمدی سرمربی فولاد تشکر کنم که بازوبند را به من سپردند. من خود را کوچک همه میدانم و از هواداران نیز قدردانی میکنم که امروز سنگ تمام گذاشتند.
وی افزود: تا روزی که در فولاد هستم، سرم را برای تیم میدهم و همیشه ۱۰۰ درصد توانم را میگذارم. طبیعت فوتبال این است که اشتباهات دیده میشود اما صحنههای مثبت کمتر مورد توجه قرار میگیرد. هر زمان اشتباه کردهام، عذرخواهی کرده و تلاش کردهام در هفتههای بعد جبران کنم.
نعمتی با اشاره به عملکرد خط دفاعی فولاد گفت: امسال تنها هشت گل دریافت کردهایم و این نشاندهنده شرایط خوب خط دفاعی تیم است. هواداران قبل و بعد از بازی حمایت پرشوری داشتند و امیدوارم در نیمفصل دوم نتایجی بگیریم که شایسته آنان باشد.
وی در پایان تأکید کرد: فولاد باید با همین تمرکز در مراحل بعدی جام حذفی ظاهر شود و امیدوارم بتوانیم تا قهرمانی پیش برویم.
