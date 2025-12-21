به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی آفات و بیماریهای درختان در رویشگاههای پنجگانه کشور با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی چالشهای ناشی از آفات و بیماریهای گیاهی، تبادل یافتههای علمی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و پژوهشی در رویشگاههای جنگلی کشور تشکیل شد.
در این جلسه، کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها به ارائه گزارشهایی در خصوص وضعیت سلامت درختان در رویشگاههای پنجگانه ایران، عوامل مؤثر بر گسترش آفات، پیامدهای تغییرات اقلیمی و راهکارهای مدیریتی و حفاظتی پرداختند.
حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست بر ضرورت تدوین نقشه راه پیش آگاهی، پیش بینی، کنترل، مقابله و احیای آفات و بیماریهای درختان به ویژه در رویشگاه هیرکانی و زاگرس با اتخاذ رویکرد علمی، پایش مستمر و استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی در مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی تأکید کرد.
همچنین هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نقش آموزش، آگاهیبخشی و مشارکت جوامع محلی را در پیشگیری و کنترل این تهدیدات زیستمحیطی مهم ارزیابی کرد.
در پایان نشست، مقرر شد همکاریهای علمی و اجرایی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاهها و پژوهشکدهها تقویت شده و نتایج این هماندیشی در تدوین برنامههای ملی حفاظت از رویشگاههای طبیعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما