سکوت در برابر تخریب مسئولان خدوم کشور جایز نیست

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس گفت: متأسفانه امروز چهره قوه قضائیه، فرماندهان سپاه و مجلس تخریب می‌شود که سکوت در این مورد جایز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه برخی افراد با استفاده از تریبون‌های مختلف همسو با دشمنان و رسانه‌های معاند در حال تخریب چهره افراد زحمتکش کشور هستند.

وی توضیح داد: تخریب چهره رئیس قوه قضائیه یکی از مصادیق این موضوع است، به ویژه که این قوه در حال رسیدگی به فسادهای کلان، از جمله پرونده بانک آینده است. همچنین شاهد تخریب چهره برخی فرماندهان سپاه نیز هستیم که همه این اقدامات، آب به آسیاب دشمن ریختن محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش رئیس مجلس در دفاع از حقوق نمایندگان، افزود: امروز کارشناسانی به صداوسیما می‌آیند و مجلس را تخریب می‌کنند، چهره رئیس قوه مقننه را مورد حمله قرار داده و مجلس را مسئول گرانی‌ها معرفی می‌کنند. شما نه به خاطر خود، بلکه به خاطر مجلس باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید و سکوت در این زمینه جایز نیست.

لک علی‌آبادی ادامه داد: متأسفانه امروز چهره قوه قضائیه، فرماندهان سپاه و مجلس تخریب می‌شود، اما سکوت حاکم است؛ این سکوت خودزنی است. وقتی از تریبون داخلی چنین اظهار نظری مطرح می‌شود، نیازی به حمله تریبون‌های خارجی نیست.

زهرا علیدادی

