به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) در تذکر شفاهی خود اظهار کرد: در خصوص اظهارات برخی کشورها درباره جزایر سهگانه، هشدار میدهم مراقب باشند تا پوست خربزه زیر پایشان نگذارند، بهویژه کشور چین که چندین بار مرتکب این خطا شده است، لازم است مراقبت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: آقای رئیسجمهور! افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در حالی که نرخ تورم ۵۰ درصد است، با عدالت و انصاف که شما همواره از آن سخن میگوئید، چگونه هماهنگ است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین از آقایانی که در دولت میگویند استیضاح به مصلحت نیست، چند پرسش داریم: آیا افزایش لحظهای قیمتها به مصلحت است؟ آیا دلار ۱۳۰ هزار تومانی و سکه ۱۴۰ میلیون تومانی به مصلحت است؟
در پایان، سلیمی از رئیسجمهور بهخاطر تأکید بر اینکه «توان دفاعی کشور غیرقابل مذاکره است» قدردانی کرد.
