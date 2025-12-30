  1. سیاست
سلیمی: نمی‌توان بر اساس وعده‌های کلی دولت در مورد بودجه تصمیم گرفت

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بودجه دارای اعداد و ارقام است لذا ما نمی‌توانیم بر اساس یک سری وعده‌ها تصمیم بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۵۲، بودجه دارای اعداد و ارقام است لذا ما نمی‌توانیم بر اساس یک سری وعده‌ها تصمیم بگیریم.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: همچنین بر اساس اصل ۷۴ نیز باید عنوان کرد، اگر قرار باشد به صورت کلی در خصوص ۵ الی ۶ مورد اجازه تغییر داده شود، لایحه تغییر کرده و به طرح تبدیل می‌شود. در واقع ما نمی‌توانیم بر اساس یک سری وعده‌ها اقدام کنیم زیرا همه چیز باید مشخص و بودجه دارای سقف باشد.

وی افزود: به عنوان مثال باید عنوان شود حقوق‌ها ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابند یا درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شوند؛ همچنین جدول تأمین منابع نیز باید همراه بودجه به مجلس ارائه شود که دولت این کار را انجام نداده و این بودجه ناقص الخلقه است.

سلیمی تصریح کرد: همچنین دولت باید پاسخ دهد که بر اساس کدام بخشنامه رئیس جمهور بیش از ۶۰ طرح کلان را در بودجه آورده که باید اذعان کرد این اقدام و چنین بخشنامه‌ای من درآوردی است.

